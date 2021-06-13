СЕГОДНЯ: Финляндия уже сотворила сюрприз. Сможет ли удивить Македония?

В нынешнем чемпионате Европы участвуют два дебютанта. Сборная Финляндии накануне сотворила сенсацию, обыграв в гостях Данию - 1:0. Повторит ли ее подвиг в Бухаресте Северная Македония?

Австрийцы ни разу не побеждали на Евро

Австрийцы считаются фаворитами предстоящего матча. Заявка каждой команды на Евро-2020 насчитывает 26 игроков. Костяк сборной Австрии составляют футболисты, выступавшие в минувшем сезоне в германской Бундеслиге - 21 человек.

Правда, к топ-игрокам можно отнести только 28-летнего защитника Давида Алабу. По окончании сезона он покинул мюнхенскую "Баварию" и подписал долгосрочный контракт с мадридским "Реалом".

Сборная Австрии третий раз участвует в финальном турнире чемпионата Европы (2008, 2016), однако радость победы она пока на Евро так и не познала.

Загадочные македонцы

Сборная Северной Македонии впервые пробилась на чемпионат Европы. Путевку на Евро балканская команда завоевала через Лигу наций, выиграв финальный матч у Грузии. В ее состав попали игроки, представляющие 14 национальных чемпионатов.

Несмотря на такую разношерстную солянку, македонцы могут удивить. В марте они сотворили мегасенсацию, выиграв в гостях поединок отборочного цикла чемпионата мира у Германии - 2:1.

В рамках отборочного турнира к Евро-2020 соперники дважды встречались между собой. Оба матча завершились в 2019 году победой австрийцев - 2:1 (дома) и 4:1 (в гостях).

В другом поединке С-группы Нидерланды будут принимать в Амстердаме сборную Украины (начало в 22:00).