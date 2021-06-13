Евро-2020: Австрия одержала историческую победу в Бухаресте

Австрийцы первыми открыли счет в Бухаресте - длинную диагональную передачу прекрасно замкнул на 18-й минуте подключившийся в атаку защитник Штефан Лайнер.

Во втором тайме более опытные австрийцы - костяк команды составляют игроки германской Бундеслиги - продолжали доминировать на поле. Свое преимущество в забитые мячи они конвертировали в заключительные четверть часа матча. Сначала Михаэль Грегорич замкнул прострельную передачу, а окончательный результат матча установил на 89-й минуте вышедший на замену Марко Арнаутович.