Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов(6)
Украина получит от США второй пакет военной помощи на 150 млн долларов, объявил Пентагон 11 июня. Решение Вашингтона является "своевременным и обоснованным", заявил украинский министр обороны Андрей Таран в субботу, 12 июня. Арсенал украинской армии будет пополнен, среди прочего, контрбатарейными радарами, средствами для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, оборудованием для защищенной связи и эвакуации раненых с поля боя, указал министр.
По словам Тарана, с 2014 года Украина получила от Соединенных Штатов военную помощь почти на 2,5 млрд долларов. Министр особо выделил дипломатическую, политическую и финансовую поддержку со стороны США.
Минобороны Соединенных Штатов объяснило предоставление военной помощи существенным прогрессом, которого Украина добилась в реформе сферы обороны. О предыдущем пакете помощи на 125 млн долларов Пентагон объявил в марте. Президент США Джо Байден на предстоящей 16 июня встрече с российским коллегой Владимиром Путиным намерен отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, отметили в Белом доме.