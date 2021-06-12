Гадание по настольному теннису: блогер RusDelfi придумала оригинальный способ предсказать победу России над Бельгией

Вчера вечером состоялся первый матч чемпионата Европы по футболу. Играли сборные Турции и Италии. Победу со счётом 3:0 одержала сборная Италии. Ровно за день до этого я в своем блоге говорила о том, что, по мнению предсказателей, победит сборная Италии со счетом 4:1. И хотя счет не на 100% верен, но разница мячей — 3, как и было предсказано. Именно поэтому я решила рассказать о предсказании чуть больше.

Дело в том, что я смотрю футбол уже 13 лет, за это время я много читала про то, как люди гадают с помощью карт, животных, по погоде и т.д. Кто же предсказывает более точно? Да никто! Дело в том, что предсказать действия и судьбу человека объективно — невозможно. Предсказания — это ведь игра, развлечение болельщиков и поклонников спорта. А если это игра и развлечение, то почему бы не предсказать победу игрой в настольный теннис?

Еще в 2018 году мы начали предсказывать победы и поражения сильнейших сборных мира именно так. Из сыгранных нами 10 игр в настольный теннис 7 попали в точку. Это ли не лучшая вероятность? Таким образом, как в 2018, так и в этом году мы начали гадать по игре в настольный теннис. Как же это происходит?

Каждый участник с помощью жребия выбирает сборную за которую будет играть и пытается выиграть. Победа сборной на чемпионате, напрямую зависит от победы игрока в настольный теннис. Например: я играла за Турцию, а сестра за Италию. Сестра обыграла меня в 4 -х партиях, а я выиграла лишь в одной. Разница была в три партии. Результат Италии в матче против Турции был похожим.

Но есть несколько обязательных правил:

1. Игроки должны быть примерно равны по уровню игры.

2. Условия должны соответствовать хорошей игре (нет ветра, солнце не светит в глаза одному из участников, у игроков хорошие ракетки и мячики).

3. Игроки не поддаются и не желают победы сборной соперника по теннису.

Только тогда гадание имеет смысл.

Что же о гадании на сегодняшние матчи.