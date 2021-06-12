Топ-5 достопримечательностей Баку от азербайджанской студентки из Таллинна в честь Евро-2020(1)
Конечно, столица Азербайджана впервые принимает Евро, но крупнейшие спортивные события часто проходят в в Баку. Достаточно вспомнить конкурс песни ”Евровидение”, гран-при чемпионата мира Формулы-1, Европейские игры и так далее.
Но в субботу на поле бакинского Олимпийского стадиона состоится матч между Уэльсом и Швейцарией и мне очень хочется устроить для вас что-то вроде экскурсии, чтобы вы не заблудились в наших достопримечательностях.
Начну с категории Must See. Поехали!
Ичери-Шехер
Ичери-Шехер, широко известный как ”Старый город”, является обязательным местом для посещения в Баку из-за его многочисленных исторических сооружений. Он использовался в качестве среды обитания с периода палеолита, был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году после того, как был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.
В самом Ичери-Шехере находится одна из самых красивых туристическихдостопримечательностей Баку — Девичья башня. Этот замок придает городу особую красоту и величие. Башня высотой 29 метров построена в архитектурном стиле XII века. О замке ходят разные истории. Согласно одной из легенд, эта великая крепость была построена для дочери царя, и она бросилась из нее, чтобы избежать грехов.
После Девичьи Башни также следует посетить каждый, Дворец Ширваншахов, один из важнейших образцов местной архитектуры, который был построен во время правления Ибрагима Халилуллаха, короля Ширваншахов.
Бакинский бульвар
Расположенный на берегу Каспийского моря Бакинский бульвар, одно из развлекательных заведений города, обладает неповторимой красотой, особенно в ночное время. Вдоль бульвара расположено множество ресторанов, кафе и бизнес-центров. Это буквально одна из достопримечательностей Баку. Если вы устали от жары и влажности Баку и нуждаетесь в свежем воздухе, это идеальное место для вас.
Здесь же находится Пламенные башни расположенные на холме с видом на Каспийское море и прекраснейшего вида на Баку. Комплекс из трех башен функционирует как отель и бизнес-центр, а башни со светодиодной подсветкой видны с самой дальней точки города. Пламенные башни представлены как сверхинженерное сооружение. Здесь же прошла презентация конкурса песни ”Евровидение”.
Центр Гейдара Алиева
Если вы очень заинтересованы в искусстве, то вам непременно следует посетить Центр Гейдара Алиева. Центр Гейдара Алиева был спроектирован всемирно известным архитектором Захой Хадид. В 2014 году он был удостоен премии за лучшую архитектурную работу. В центре есть картинная галерея, концертный зал, библиотека и ресторан. Здесь вы станете свидетелем настоящего искусства каллиграфии от пола до потолка.
Национальный музей ковра
Национальный музей ковра Азербайджана, интересующий многих туристов, первый и крупнейший музей ковров в мире, был основан в 1967 году под руководством ковровщицы и художника Латифа Каримова. В 2014 году в музее было выставлено более 6000 ковров, которые были переведены в новое здание на улице Микаила Гусейнова, продолжении Бакинского бульвара. Среди ковров, отсортированных в хронологическом порядке и по региону происхождения, есть образцы, собранные из разных регионов Азербайджана от средневековья до прошлого века.
Храм Атешгях
Храм Атешгях, расположенный в 30 километрах от Баку, известен во всем мире как источник огня. Его история восходит к XVIII веку. В то время его использовали зороастрийцы и индуисты. По мнению некоторых экспертов, этот район был разрушен, а затем восстановлен после арабского вторжения в Иран. Храм Огня был зарегистрирован ЮНЕСКО в 1988 году. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов со всего мира.
Бонус для шопоголиков: Улица Низами или же Торговая. Для тех, кто хочет пройтись по магазинам и найти любой всемирный бренд, следует прийти на улицу Низами, названную в честь бакинского поэта Низами Гянджеви.
Если вы уже посмотрели главные достропримечательности, то добавлю еще что-то. Но уже не подробно, а списком:
Бакинский Кристальный зал, Апшеронский полуостров, Азербайджанский национальный художественный музей, мечеть Биби-Эйбат, площадь Фонтанов, Музей миниатюрной книги (Бакинский музей), Бакинская телебашня, Парковый бульвар, мечеть Тезепир, Национальный музей науки и Международный центр мугама Азербайджанский национальный музей одежды, Бакинский зоопарк, и напоследок Бакинская телебашня.
Что поесть?
Но есть еще кое-что, что сделает ваше пребывание в Баку незабываемым. Хочу рассказать о нашей национальной кухне. Это одна из старейших, богатейших и, уверена, вы со мной согласитесь, вкуснейших кухонь мира. Это может подтвердить любой, кто является гостем Азербайджана и пробует эти дары местных поваров.
В нашей национальной кухне около 2000 блюд. Когда в XVI веке в наших краях побывал британский путешественник и дипломат Энтони Дженкинсон, он был поражен разнообразием местной еды. Так, согласно его заметкам, составленным во время визита Абдулла-хана в Шамаху, сначала к обеденному столу принесли 150 блюд, а затем добавили еще 140 блюд. Уверена, Дженкинсон не преувеличивает.
Всем, например, знакомо слово ”долма”. Блюдо из фаршированных мясом виноградных листьев. Однако если где-то вы услышите слово ”сарма”, знайте, что это то же самое.
Азербайджанская кухня также богата выпечкой. Выпечка широко распространена в основном в Баку-Ширванском районе Азербайджана. Типичной зимней выпечкой обычно считается душбара, гадюка, кутаб и другие. С давних времен и до наших дней выпечка широко использовалась в народной медицине. Наши люди издавна использовали умак для устранения герпеса.
Богатые и разнообразные рыбные запасы рек Каспийского моря, Куры и Араза позволили азербайджанской кухне включать в себя множество рыбных блюд. В нашей стране готовят самые разные блюда из осетровых, осетровых, лососевых, кутума и других видов рыб.
В общем, если вы собрались в Баку на чемпионат Европы по футболу, теперь вы знаете, как скоротать время до матча любимых команд.