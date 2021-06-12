Топ-5 достопримечательностей Баку от азербайджанской студентки из Таллинна в честь Евро-2020

Конечно, столица Азербайджана впервые принимает Евро, но крупнейшие спортивные события часто проходят в в Баку. Достаточно вспомнить конкурс песни ”Евровидение”, гран-при чемпионата мира Формулы-1, Европейские игры и так далее.

Но в субботу на поле бакинского Олимпийского стадиона состоится матч между Уэльсом и Швейцарией и мне очень хочется устроить для вас что-то вроде экскурсии, чтобы вы не заблудились в наших достопримечательностях.

Начну с категории Must See. Поехали!

Ичери-Шехер



Ичери-Шехер, широко известный как ”Старый город”, является обязательным местом для посещения в Баку из-за его многочисленных исторических сооружений. Он использовался в качестве среды обитания с периода палеолита, был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 году после того, как был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.

В самом Ичери-Шехере находится одна из самых красивых туристическихдостопримечательностей Баку — Девичья башня. Этот замок придает городу особую красоту и величие. Башня высотой 29 метров построена в архитектурном стиле XII века. О замке ходят разные истории. Согласно одной из легенд, эта великая крепость была построена для дочери царя, и она бросилась из нее, чтобы избежать грехов.

После Девичьи Башни также следует посетить каждый, Дворец Ширваншахов, один из важнейших образцов местной архитектуры, который был построен во время правления Ибрагима Халилуллаха, короля Ширваншахов.

Бакинский бульвар

Расположенный на берегу Каспийского моря Бакинский бульвар, одно из развлекательных заведений города, обладает неповторимой красотой, особенно в ночное время. Вдоль бульвара расположено множество ресторанов, кафе и бизнес-центров. Это буквально одна из достопримечательностей Баку. Если вы устали от жары и влажности Баку и нуждаетесь в свежем воздухе, это идеальное место для вас.