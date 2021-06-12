Зимние виды
12.06.2021, 12:27

Скончался знаменитый советский конькобежец, многократный чемпион мира

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Призер Олимпийских игр 1988 и 1994 годов Игорь Железовский скончался на 59-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Железовский — призер Олимпийских игр 1988 и 1994 года, шестикратный чемпион мира в спринтерском многоборье. За свою карьеру Железовский выступал за сборные СССР, СНГ и Беларуси.

"Самые глубокие соболезнования родным и близким. Ушла легенда советского, белорусского конькобежного спорта. Скорбим вместе с близкими и семьей Игоря", — сказала исполнительный директор Союза конькобежцев
России Варвара Барышева РИА Новости.

1 июня Железовскому исполнилось 58 лет.

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