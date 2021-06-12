Бельгия громит Россию 3:0 на Евро-2020. Что это было?

Матч в Санкт-Петербурге проходил под диктовку гостей. Россияне с трудом переходили из обороны в атаку и не создали ни одного по-настоящему опасного момента. В то же время подопечные Черчесова допускали грубейшие ошибки в обороне, которые обернулись пропущенными мячами.

Дубль сделал форвард бельгийцев Ромелу Лукаку, еще один гол забил вышедший на замену Тома Мёнье.

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Превью матча

RusDelfi попросил футболиста Владимира Воскойбоникова предсказать итог поединка в Санкт-Петербурге.

"Бельгия — футбольная страна. Я приехал туда в 2004 году после чемпионата Европы в Бельгии и Голландии. Там сохранились все стадионы и футбольная атмосфера", — вспомнил экс-игрок "Брюсселя" Владимир Воскобойников.

По словам Владимира, сила Бельгии в ее многообразии. "Чистых бельгийцев в сборной мало. Там много смешанных кровей, это дает силу. Один Ромелу Лукаку чего стоит. Там много игроков из Африки и других стран. Плюс отличная инфраструктура, тренеры, отношение к спорту", — добавил Воскобойников.

Сегодня в 22 часа Россия сыграет против Бельгии первый матч на Евро-2020. Как завершится этот поединок? "Мой прогноз: Россия первой пропустит. Потом будет отыгрываться, питерские болельщики будут гнать команду вперед. Но, к сожалению, из-за сильного желания забить, Россия пропустит второй. Затем еще один. В итоге будет 3:1, команда Станислава Черчесова все-таки забьет гол престижа", — предполагает бывший игрок сборной Эстонии.

Слушайте первый эпизод подкаста про Евро-2020, где журналисты Виталий Бесчастный и Андрей Шумаков с Владимиром Воскобойниковым рассуждают об особенностях этого турнира и фаворитах.