Великобритания готова к серийному производству электросамолетов

Компания Vertical Aerospace была основана в 2016 году Стивеном Фитцпатриком, владельцем крупного энергоснабжающего предприятия Ovo. Фирма Broadstone Acquisition была основана в прошлом году Хью Осмондом, предпринимателем, когда-то управлявшим Pizza Express.

Компания разрабатывает самолёт, винты с регулируемым наклоном которого позволяют ему взлетать и приземляться подобно вертолёту, но летать как обычному самолёту.

Вчера вечером представители Vertical Aerospace рассказали, что компании поступили предварительные заказы на изготовление 1000 электрических летательных аппаратов с вертикальным взлётом на сумму до 4 миллиардов долларов от Avolon — компании, занимающейся арендой самолётов, и American Airlines, имеется и предложение о предзаказе от Virgin Atlantic. Деятельностью британской компании заинтересовались и другие компании, включая Honeywell и Rolls-Royce.

Компания Vertical после сделки с Broadstone, которая, как ожидается, будет завершена в конце этого года, будет зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ”EVTL”.

”Великобритания уже является мировым лидером в области аэрокосмических инноваций, и мы надеемся, что Vertical Aerospace, где работают ведущие инженеры, станет надёжным помощником в продвижении авиационной промышленности”, — говорит исполнительный директор компании Стивен Фитцпатрик.

”Транспортное сообщение — следующий крупный сектор мировой экономики, который ждёт крах. У Vertical есть чёткий коммерческий план, и компания готова бросить вызов ближнемагистральным авиаперевозчикам и создать новый рынок, удовлетворить спрос на который не могут ни автомобили, ни общественный транспорт”, — вторит ему глава Broadstone Хью Осмонд.