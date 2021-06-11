В Чемпионате Европы победит Франция, а в сегодняшней игре — Италия: блогер RusDelfi прогнозирует результаты Евро-2020

Конечно, 2021, как и 2020 — это год пандемии, которая никуда не исчезла. Игроков тестируют перед каждым матчем. Более того, чтобы попасть на матч надо также быть здоровым. Всем будет тяжело! Возможно, в итоге Евро превратится в чемпионат тестов и ограничений. Но, как говорится, "кто не рискует …".

И, как мы видим, больше всех рискуют именно россияне, которые взяли на себя ответственность за проведения матчей в такое сложное время, когда другие отказались. Безусловно, это честь! В УЕФА приняли предложение России и отдали им все матчи Ирландии.

Но не буду о политике, вернемся к футболу. Почему победит сборная Франции? Я знаю, что в своей группе французы лучшие. Им не составит труда обыграть Венгрию (это самая слабая команда в группе F), набрать три очка и молиться, что в сборной Германии у нападающих будет плохой день и проблемы с реализацией, а Нойер — один из лучших вратарей мира, выйдет так далеко, что забить не составит труда. Допустим, так оно и будет, да простят меня немцы.

Португалия, в целом — не проблема, по счастливому стечению обстоятельств именно на чемпионатах Европы они играют все свои отборочные матчи вничью. Таким образом им просто не хватит баллов, чтобы догнать французов, которые точно обыграют сборную Венгрии. Всё — Германия в ⅛, извините, Франция. А дальше сильнее Франции команд нет. Дело в том, что хотя сезон был очень тяжелым, у французов в этом году и состав неплохой и настрой явно на победу.

И если чуда не случится, то Испания, Италия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Бельгия и Англия останутся за бортом, а Германия и Франция станут чемпионами: Германия в моём сердце, а Франция в реальной жизни. Без сомнений, ход турнира покажет, кто сильнее, но пока я вижу ситуацию именно так.

А сегодня ставьте на Италию, по мнению предсказателей, победит именно она, причем со счетом 4:1. И если предсказание сработает и Италия победит, то я обязательно расскажу о нем подробнее и назову следующих победителей.

Смотрите футбол и не болейте!