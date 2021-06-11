В Lasnamäe Centrum открылась выставка, посвященная военному аэродрому Ласнамяэ
На выставке можно будет увидеть архивные фотографии и узнать об одном из самых важных в XX веке исторических объектов района. Предусмотрены занятия и для самых маленьких любителей истории.
”На Ласнамяэском глинте и граничащих с ним землях до сих пор можно увидеть руины зданий и прочих построек, входивших когда-то в комплекс аэродрома Ласнамяэ. Со временем этот объект, бывший когда-то не только воздушными вратами, но и центром авиастроения Эстонии, оказался незаслуженно забыт и поэтому мы решили восполнить этот пробел, познакомив жителей и гостей района с этими страницами истории нашего района. Подготовленная лучшими специалистами в этой области выставка организована в рамках инициативы ”Музея Ласнамяэ”. Чтобы об истории аэродрома Ланамяэ узнали как можно больше желающих, выставку решено было сделать передвижной. Из Lasnamäe Centrum она переедет в Linnamäe Maxima, а ближе к концу лета — в центр T1 на Петербургском шоссе”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, передвижная выставка об аэродроме Ласнамяэ — увлекательный проект, расширяющий экспозицию музея за пределы ее обычного месторасположения на мызе Виймси. ”То, что уголок музея разместился в торговом центре, может показаться непривычным, но это позволяет говорить об истории Ласнамяэ непосредственно на месте происходивших здесь событий и одновременно обратить взгляды людей в прошлое. Выставка особо примечательна и с той точки зрения, что раньше история аэродрома Ласнамяэ не представлялась общественности в таком масштабе”, — сказал Лилль. Директор музея также высказал надежду, что передвижная выставка вдохновит посетителей центра на посещение постоянной экспозиции музея и ангара тяжелой техники, которые расположены совсем недалеко от Ласнамяэ в Виймси.
Первый самолет приземлился в Ласнамяэ уже в 1913 году, но наиболее яркий период в развитии аэродрома пришелся на два первых десятилетия независимости Эстонии. В это время был построен большой городок, некоторые здания которого сохранились до наших дней. Здесь прошли обучение десятки авиационных специалистов, и даже были сконструированы собственные эстонские самолеты.
Помимо военных самолетов в Ласнамяэ взлетали в небо и летные аппараты пассажирских и грузовых перевозчиков. До строительства аэродрома Юлемисте именно из Ласнамяэ летали как в Хельсинки, так и в Варшаву. Об этом и многом другом можно узнать подробнее на увлекательной выставке.
Выставка будет открыта в торговом центре Lasnamäe Centrum до конца июня. В течение лета выставка переместится в несколько других торговых центров в Ласнамяэ.
”Музей Ласнамяэ” — инициированный управой района проект, в ходе которого жители и друзья района могут познакомиться с историей Ласнамяэ.
Эстонский военный музей-музей генерала Лайдонера — подведомственное учреждение министерства обороны и тематический музей, который занимается изучением, сбором, сохранением и популяризацией истории о войнах в Эстонии и войнах, в которых участвовали эстонцы.