Сборная Италии одержала крупную победу в матче открытия Евро-2020

Поединок в Риме прошел с большим преимуществом итальянской команды (соотношение ударов 24-3), но в первой половине встречи счет не был открыт.

В самом начале второго тайма Демираль срезал мяч в свои ворота. Победу итальянцев закрепили Инсинье и Иммобиле. Беспроигрышная серия сборной Италии достигла 28 матчей.

Помимо Италии и Турции, в А-группе выступают Уэльс и Швейцария. Поединок первого тура они проведут 12 июня в Баку.