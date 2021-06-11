11.06.2021, 23:55
Сборная Италии одержала крупную победу в матче открытия Евро-2020(24)
AP
В стартовом матче чемпионата Европы по футболу сборная Италии разгромила в Риме Турцию - 3:0 (0:0). Портал RusDelfi провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Поединок в Риме прошел с большим преимуществом итальянской команды (соотношение ударов 24-3), но в первой половине встречи счет не был открыт.
В самом начале второго тайма Демираль срезал мяч в свои ворота. Победу итальянцев закрепили Инсинье и Иммобиле. Беспроигрышная серия сборной Италии достигла 28 матчей.
Помимо Италии и Турции, в А-группе выступают Уэльс и Швейцария. Поединок первого тура они проведут 12 июня в Баку.