11.06.2021, 00:10
ФОТО: Футболист сборной Эстонии покинул поле на носилках
Победа сборной Эстонии в Балтийской футбольном турнире досталась дорогой ценой. В середине первого тайма поединок с Латвией был прерван на несколько минут из-за травмы центрального защитника Мяртена Кууска.
Во время углового удара Кууск прибежал в штрафную соперника. После воздушного единоборства он не смог подняться самостоятельно. Защитник "Флоры" на медицинской каталке был препровожден в машину "Скорой помощи", дежурившей на "А Ле Кок Арене".
В начале второго тайма сборная Эстонии произвела еще одну вынужденную замену - поле покинул автор двух забитых мячей Маттиас Кяйт. Вместе с ним на скамейку запасных отправился и капитан команды Константин Васильев.
Сборная Эстонии победила Латвию со счетом 2:1 и впервые за 83 года выиграла Балтийский турнир.