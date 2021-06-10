ФОТО: Футболист сборной Эстонии покинул поле на носилках

Во время углового удара Кууск прибежал в штрафную соперника. После воздушного единоборства он не смог подняться самостоятельно. Защитник "Флоры" на медицинской каталке был препровожден в машину "Скорой помощи", дежурившей на "А Ле Кок Арене".

В начале второго тайма сборная Эстонии произвела еще одну вынужденную замену - поле покинул автор двух забитых мячей Маттиас Кяйт. Вместе с ним на скамейку запасных отправился и капитан команды Константин Васильев.

Сборная Эстонии победила Латвию со счетом 2:1 и впервые за 83 года выиграла Балтийский турнир.