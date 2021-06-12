Новые звезды Старого Света. За кем нужно наблюдать на Евро-2020?

Перед стартом Чемпионата Европы я бы хотел обратить внимание на молодых футболистов, которые могут стать новыми звездами на футбольном небосводе. Практически на каждом крупном футбольном турнире загорается новая звезда, так было и с Роналду и с Н'Голе Канте, а кто же выстрелит на этом турнире?

Джуд Беллингем. Сборная Англии



Данный футболист уже является востребованным среди топовых клубов. Джуд выступает в Боруссии из Дортмунда на позиции опорного полузащитника. Несмотря на то, что ему еще нет 18 лет, он уже является ключевым игроком как в сборной, так и в клубе. Если верить порталу Transfermarkt, то его рыночная стоимость составляет 55 миллионов евро. Естественно, что в случае успешного выступления на Евро эта сумма вырастет, а желающих его приобрести увеличится.



Педри. Сборная Испании

Полузащитник Барселоны должен быть благодарен судьбе за то, что у него появился шанс проявить себя в сезоне 20/21. Это было вынужденной мерой, так как травму получил Коутиньо и у Кумана не было других вариантов. Испанец сразу зацепился за предоставленный шанс, что позволило ему закрепиться в основе. В сезоне 20/21 он провел 52 игры и заслужил симпатию болельщиков, которые окрестили его "новым Иньестой". Ценник за сезон тоже подрос, с 15 миллионов евро до 70. Похоже, что мы наблюдаем за рождением новой звезды, ведь ему всего 18 лет.

Максим Мухин. Сборная России





По сравнению с вышеперечисленными футболистами, Максим блекнет в их тени. Но с чем чёрт не шутит? Максим ворвался во взрослый футбол с двух ног, ему сейчас всего 19 лет. Поначалу из-за травмы Дмитрия Баринова, но после его восстановления, Максим также продолжил появляться в основе. ЦСКА провернул очень выгодную и удачную для себя сделку, которая оставила Локомотив ни с чем. Нужно надеяться, что Черчесов даст шанс молодому футболисту, который может стать настоящим открытием на грядущем Евро.

Йошко Гвардиол. Сборная Хорватии