Экспортный полк. Почему ФБР опять заинтересовалось пророссийскими организациями в США?

На своем официальном сайте КСОРС предлагает соотечественникам, живущим в США, подавать заявки на денежные гранты, уточняя при этом, что "заявки будут переданы в Россотрудничество" — российское федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом. Представительства российского ведомства находятся в 80 странах мира.

При этом в Координационном совете не скрывают тесные связи с Москвой. Последний, шестой по счету, "Отчетно-выборный форум соотечественников США", например, прошел в июне 2018 года на территории посольства России в Вашингтоне.

Координационный совет организаций российских соотечественников — КСОРС, — согласно заявленной миссии, "способствует консолидации русской общины в США и общественных организаций русскоязычных граждан". На официальном сайте КСОРС рассказывается об "организационном и духовном единении" организаций соотечественников в Америке и укреплении связей с Россией.

Еще несколько членов совета и активистов КСОРС, к которым обратилась Русская служба Би-би-си, прочитали письменные запросы, отправленные им в социальных сетях, но предпочли не комментировать ситуацию.

"Я не берусь комментировать мероприятия американских спецслужб и их мотивы, — сообщила она. — При этом считаю важным еще раз подчеркнуть, что никого из состава КСОРС США не задерживали и ни в чем не обвиняли. КСОРС США продолжает свою работу".

ФБР в разговоре с Русской службой Би-би-си отказалась от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув факт расследования.

Пять источников, знакомых с ходом расследования, подтвердили американскому изданию The Daily Beast, что к деятельности Совета у правоохранительных органов есть вопросы. Журналисты утверждают, что ФБР допросила десятки людей, связанных с Советом, а также провела обыски по месту жительства некоторых россиян и в офисе организации.

В самом КСОРС и связанных с ним организациях соотечественников постоянно утверждают, что не получают финансовой помощи от правительства России, а сотрудничество ограничивается лишь культурной и исторической повесткой.

Тем не менее уже весной 2014 года, после начала событий в Крыму, организация "Русская молодежь Америки", которую возглавляет глава молодежного отделения КСОРС Игорь Кочан, провела в Нью-Йорке целую серию политических акций. Во время одной из них, прошедшей напротив штаб-квартиры ООН в Манхэттене, активисты заявили о "росте неофашизма" на Украине. На Таймс-сквер они же провели митинг против Майдана с плакатами "Путин не ваш враг, ваш враг — Уолл-стрит".

Летом 2017 года руководитель Конгресса русских американцев и по совместительству вице-председатель КСОРС Наталия Сабельник отправила президенту Дональду Трампу открытое письмо, попросив его отказаться от введения санкций против России. В своем письме она утверждала, что результатом санкций стали не только "ненужные экономические потери", но и возникновение в США "ненависти ко всему русскому".

Активистка Анастасия Горшкова из Вашингтона подтвердила информацию о допросах членов КСОРС.

"В общих чертах интерес органов связан с финансовой стороной вопроса. Это важный момент. Власти США совершенно не против распространения кремлевских идей как таковых. Это правда свободная страна. Хоть ругай, хоть хвали кого угодно. Но когда делаешь это на деньги иностранного правительства, надо регистрироваться, — заявила она.

Горшкова сравнивает эту ситуацию с историей Марии Бутиной, которая не зарегистрировалась как иностранный агент.

"Чистое головотяпство теперь пытаются представить как выпад против России. Это отмазка тех, кто должен был улучшать имидж России, а по факту обрушил на нее ведро помоев перед долгожданным саммитом. И это не агенты ФБР сделали, это сами своими руками вырыли яму и в неё попали", — добавила Горшкова.

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