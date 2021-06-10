ФОТО: Сборная Эстонии спустя 83 года выиграла Балтийский турнир!

Поединок с Латвией был для сборной Эстонии сродни финалу. Только победа выводила хозяев поля на первое место.

Кяйт оформил дубль

Наши футболисты очень активно начали матч. Уже на второй минуте Константин Васильев опасно навесил с левого фланга, но голкипер гостей Робертс Озолс выиграл дуэль у Сандера Пури.

Вскоре Рауно Саппинен выскочил один на один с вратарем гостей. Озолс отразил угрозу, но на отскоке первым был Маттиас Кяйт. Сквозь частокол ног полузащитник словенского "Домжале" обводящим ударом отправил мяч в сетку - 1:0. Случилось это на 5-й минуте.

После забитого мяча наши футболисты продоложали доминировать на поле. Свое преимущество они воплотили в забитый мяч на 40-й минуте, когда Кяйт еще раз удачно сыграл на отскоке и с линии штрафной оформил дубль - 2:0.

Под занавес тайма сборная Эстонии могла довести счет до разгромного, но удар Саппинена пришелся в перекладину.

Латвия сократила счет с пенальти

После перерыва характер игры несколько изменился. Гости, которых активно поддерживала небольшая группа болельщиков, побежали отыгрываться. Долгое время счет в матче оставался неизменным, но на 83-й минуте Латвия сократила разрыв до минимума с пенальти - 2:1.

Последние минуты поединка прошли в нервной борьбе. Сборная Эстонии сохранила свои ворота в неприкосновенности и спустя 83 года выиграла Балтийский турнир.

За ходом матча на "А Ле Кок Арене" наблюдали 740 зрителей. Поединок с Латвией эстонские футболисты провели в следующем составе: Хейн, Пури (85. Пюрг), Тамм, Кууск (27. Паскочий), Метс, Пикк, Кяйт (49. Поом), Крейда, Васильев (49. Ващук), Саппинен (85. Оямаа), Аниер.

У Хяберли 100-процентный результат

Сборная Эстонии провела 3 матча под руководством Хяберли, показав 100-процентный результат: во всех поединках она одержала победы. До этого безвыигрышная серия эстонской команды насчитывала 19 матчей