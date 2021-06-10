Чем RusDelfi удивит на чемпионате Европы по футболу? Следите за турниром вместе с нами

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Турнир сохранил прежнее название Евро-2020, хоть и проходит уже в 2021 году. Это особое событие для всех любителей спорта. Во-первых, впервые чемпионат пройдет в 11 городах. Во-вторых, это крупнейшее спортивное событие в после коронавирусное время. В-третьих, участвует много классных команд. Каждый житель Эстонии найдет своего фаворита, ведь в финальную часть прошли Россия, Украина, Финляндия, Англия, Португалия и чемпионы мира, главные претенденты на титул — сборная Франции.

RusDelfi серьезно готовится к чемпионату Европы 2020. Что мы предлагаем нашим читателям?

1. На портале вы узнаете результаты всех матчей. Программа минимум — счет после игры. Программа максимум — подробный анализ моментов, статистика и эмоции после самых важных поединков.

2. Онлайн. Почти каждый день журналисты RusDelfi будут вести текстовую онлайн-трансляцию главных встреч турнира. Первая трансляция — матч открытия Италия — Турция в 22:00 в пятницу, 11 июня. Затем Россия — Бельгия в субботу, тоже в 22:00. Онлайн-трансляция в тексте — идеальная возможность следить за развитием встречи, если вы не можете смотреть или слушать игру. Или вы поздно включили телевизор — по тексту легко узнать, что было до этого.

3. Подкаст "Бей-Беги". Мы запускаем спортивный подкаст специально для всестороннего освещения Евро-2020. В студии фанаты футбола, журналисты Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный вместе с экспертами подведут итоги игровых дней и подробнее расскажут об атмосфере вокруг футбола.

5. Эксклюзивные тексты. Корреспонденты RusDelfi будут охотиться за свежими сюжетами о том, что происходит вокруг турнира. Футбол, конечно, игра интересная, но мы не забываем про весь болельщицкий флер международных турниров подобного масштаба. Кстати, если вы поедете на какой-либо из матчей — напишите на rus@delfi.ee.