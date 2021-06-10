"Тяжелейшее решение жизни". Лучший спортсмен Эстонии отказался от участия в Олимпиаде

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Кирт травмировал плечо. Восстановительный процесс шел по плану, но в декабре прошлого года копьеметатель серьезно травмировал ногу.

По оценке медиков, Кирт, как минимум месяц, еще должен отдыхать. По этой причине он не может полноценно тренироваться.

"В таком состоянии поездка на Олимпиаду была бы просто участием, - сообщил Кирт в пресс-релизе. - Я не выступал в соревнованиях уже полтора года. Отказ от выступления в Олимпийских играх - одно из тяжелейших решений в жизни, но выбора нет. Надеюсь, что в этом году я смогу еще участвовать в соревнованиях, поскольку физическая форма хорошая".

Уроженец Тырва - единственный эстонский копьеметатель, выполнивший олимпийский норматив для выступления в Токио (старт Игр запланирован на 23 июля). Последний раз Эстония не была представлена на Олимпийских играх в метании копья в 1992 году в Барселоне.

31-летний Кирт - лучший легкоатлет Эстонии последних лет. В 2018 году он завоевал бронзу чемпионата Европы. В 2019 году на чемпионате мира Кирт ценой травмы стал серебряным призером и был признан лучшим спортсменом Эстонии.