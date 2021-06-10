Футболист сборной Финляндии Иванов: "У России надо брать 3 очка"

"Мне было тогда 18 лет, - вступает в разговор Роберт. – Отец – он тогда еще был жив - хотел видеть меня профессиональным футболистом. Я сам мечтал играть на высоком уровне, но футбол тогда для меня стоял не на первом месте. Практически все свободное время проводил с друзьями в Восточном Хельсинки - это такой район финской столицы со своим колоритом и спецификой. Сабитов неоднократно говорил мне, что при серьезном отношении к футболу я смогу заиграть на профессиональном уровне. Рад, что моя мечта сбылась".

"Один русскоязычный бизнесмен решил сделать в Хельсинки серьезную команду. "Мюллюпуро" за год поднялся в третий по силе дивизион, но этот проект долго не просуществовал. Сабитов не проработал в Хельсинки и полутора лет, однако в жизни сына он сыграл ключевую роль", - отмечает Нелли.

Однако в 2013 судьба занесла Сабитова в финский клуб четвертого дивизиона "Мюллюпуро", в котором оказался и Иванов.

Работа с Сабитовым Одним из определяющих моментов карьеры Роберта стала работа с российским специалистом Равилем Сабитовым. По окончании футбольной карьеры бывший полузащитник "Локомотива" и "Динамо" несколько лет тренировал юниорскую сборную Россию – среди игроков той команды были Артем Дзюба, Павел Мамаев и нападающий таллиннского "Легиона" Никита Андреев.

В 1993 году мама будущего футболиста вышла замуж за Владимира Иванова. В этом браке родился сын Роберт. "Володя родился в семье военного, часть жизни провел в Эстонии. Он занимался футболом. Входил в состав детской команды, которая стала в Кишиневе серебряным призером всесоюзных соревнований "Кожаный мяч" (таллиннская "Комета" 1975 год – Прим. Delfi ). В Финляндии играл на любительском уровне. Володя очень хотел, чтобы сын стал футболистом, но до его успехов на зеленом поле не дожил".

"В Хельсинки мы приехали в пятницу, а уже в понедельник я вышла на работу в химчистку. Благодаря гандболу, адаптация в финской среде, прошла быстро", - вспоминает Нелли.

"В Хельсинки мы приехали в пятницу, а уже в понедельник я вышла на работу в химчистку. Благодаря гандболу, адаптация в финской среде, прошла быстро", - вспоминает Нелли.

Репатриация в Финляндию В июне 1990 года, когда была разрешена репатриация ингерманландских финнов, Нелли с родителями, братом и с двумя маленькими детьми перебралась в Финляндию.

Мама футболиста Нелли Пакки родилась в семье ингерманландских финнов в Кохтла-Ярве. Позже с родителями переехала в Таллинн и стала заниматься гандболом. В составе команды Таллиннской птицефабрики под руководством Лео Хяйкеляйнена и Валентина Беляева становилась победительницей молодежного чемпионата СССР, выигрывала первенство Эстонии.

На Евро через чемпионат Польши

В высшем дивизионе финского футбола Иванов впервые сыграл в 2018 году – к тому времени он уже третий сезон выступал за «Хонку», с которой прошел путь из второй лиги финского первенства.

Годом позже центральный защитник - его рост 197 см - дебютировал за сборную Финляндии. Первый поединок в стартовом составе Иванов провел против сборной Эстонии. За сборную Финляндии он сыграл 4 матча. Все они носили статус товарищеских игр.

В августе прошлого года Иванов перешел в польскую "Варту". Клуб из Познани вернулся в элиту польского футбола после долгого перерыва. Возвращение получилось очень удачным. "Варта" финишировала в чемпионате Польши пятой, Иванов во второй половине сезона стал игроком стартового состава и получил приглашение в сборную Финляндии.

До перехода в чемпионат Польши к Иванову проявлял интерес один российский клуб. "Это было в начале 2020 года еще перед пандемией, - вспоминает Роберт. - Но тогда "Хонка" не отпустила меня – клубы не сошлись по финансовым вопросам. Название российского клуба? Скажем так, это была команда из второй половины турнирной таблицы чемпионата России".

Эстония сыграла в Хельсинки хорошо

По словам самого футболиста, вызов в ряды национальной сборной для участия в чемпионате Европы его не очень удивил.

"Когда я узнал, что УЕФА увеличил количество игроков в заявке до 26 человек, то понял, что у меня есть шанс попасть на Евро, - признается Роберт. - В сборной Финляндии довольно возрастные центральные защитники. К тому же я провел хороший сезон в чемпионате Польши. Игра в зарубежном клубе повысила мои акции".

Последней репетицией перед чемпионатом Европы для сборной Финляндии стал контрольный матч с Эстонией. Поединок в Хельсинки завершился сенсационной победой эстонской команды – 1:0.