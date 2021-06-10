Шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом в Свердловской области

"Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи", - сказал Горелых.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, поэтому он с горы протаранил ворота предприятия и сбил находившихся на остановке людей, чья смена уже закончилась. Личности погибших и пострадавших устанавливают сотрудники полиции.

Источник "Интерфакса" также заявил об отказавших тормозах.

"По предварительным данным, автобус не прошел своевременно обслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку", - сказал собеседник агентства.

В службе скорой помощи сообщили, что к медикам после аварии обратились 15 человек с сочетанными травмами, их госпитализируют.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать необходимую помощь центральной медсанчасти, работающей в городе Лесном. По его словам, пострадавших решено госпитализировать в областные учреждения.