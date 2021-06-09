Хоккеист сборной России скончался в 30 лет. У него оторвался во сне тромб

В минувшем сезоне Ишкельдин в составе красноярского "Енисея" выиграл чемпионат России, а в межсезонье уроженец Новосибирска перешел в хабаровский СКА.

Смерть Ишкельдина - второй трагический случай в российском хоккее с мячом за последние полтора месяца. В конце апреля покончил жизнь самоубийством бывший вратарь сборной России Роман Гейзель.