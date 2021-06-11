Ида-Вирумаа призывает сменить профессию

Айри-Кайри Каасик – историк искусства и в прошлом галеристка, но в Силламяэской гимназии она начала работать руководителем по интересам и ключевым общеучебным компетенциям, а также ментором студенческого совета и карьерным координатором. Кроме того, она преподает историю искусства, так что совсем уйти от знакомой сферы не удалось. Но все же: почему она сменила картинную галерею на школу и переехала из Тарту в Силламяэ?

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Новая среда рождает новые идеи



«Я рассматриваю работу в школе как естественное продолжение того, что я уже сделала. Не то чтобы работа в сфере образования ничем не отличается. Отличается, и еще как. Однако моя работа в школе во многом связана с тем, что я считаю важным с точки зрения ценностей. Это работа, которая, конечно же, подразумевает, что ты постоянно и жадно учишься, совершенствуешься и развиваешься. Что может быть привлекательнее?» – рассуждает Каасик.

Раньше она бывала в Ида-Вирумаа, но больше ее с этим регионом ничто не связывало. И все же Каасик определенно хотела сюда приехать. «Я интересовалась этим регионом в течение некоторого времени. Здесь встречаются разные культуры, ведется диалог привлекательной архитектуры и природы, кроме того, этот регион богат городами с уникальным характером».

Каасик добавила, что идентичность Ида-Вирумаа основана на разнообразии, которое во многом перекликается с ее собственным взглядом на мир. «Я здесь уже полтора года и постоянно открываю для себя что-то, что меня приятно удивляет и привлекает».

По словам Каасик, выход из привычной системы или среды важен для саморазвития, чего она всем и желает.

«Задача состоит не только в том, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам, будь то люди, работа или место жительства, что также имеет большое значение для развития и воспитания характера. Самым важным для меня в этой новой системе является возможность бросить вызов моим знаниям, взглядам и пониманию. Тогда появляется место для новых идей и повышается гибкость», – сказала она.