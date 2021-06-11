Ида-Вирумаа призывает сменить профессию
Айри-Кайри Каасик – историк искусства и в прошлом галеристка, но в Силламяэской гимназии она начала работать руководителем по интересам и ключевым общеучебным компетенциям, а также ментором студенческого совета и карьерным координатором. Кроме того, она преподает историю искусства, так что совсем уйти от знакомой сферы не удалось. Но все же: почему она сменила картинную галерею на школу и переехала из Тарту в Силламяэ?
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Новая среда рождает новые идеи
«Я рассматриваю работу в школе как естественное продолжение того, что я уже сделала. Не то чтобы работа в сфере образования ничем не отличается. Отличается, и еще как. Однако моя работа в школе во многом связана с тем, что я считаю важным с точки зрения ценностей. Это работа, которая, конечно же, подразумевает, что ты постоянно и жадно учишься, совершенствуешься и развиваешься. Что может быть привлекательнее?» – рассуждает Каасик.
Раньше она бывала в Ида-Вирумаа, но больше ее с этим регионом ничто не связывало. И все же Каасик определенно хотела сюда приехать. «Я интересовалась этим регионом в течение некоторого времени. Здесь встречаются разные культуры, ведется диалог привлекательной архитектуры и природы, кроме того, этот регион богат городами с уникальным характером».
Каасик добавила, что идентичность Ида-Вирумаа основана на разнообразии, которое во многом перекликается с ее собственным взглядом на мир. «Я здесь уже полтора года и постоянно открываю для себя что-то, что меня приятно удивляет и привлекает».
По словам Каасик, выход из привычной системы или среды важен для саморазвития, чего она всем и желает.
«Задача состоит не только в том, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам, будь то люди, работа или место жительства, что также имеет большое значение для развития и воспитания характера. Самым важным для меня в этой новой системе является возможность бросить вызов моим знаниям, взглядам и пониманию. Тогда появляется место для новых идей и повышается гибкость», – сказала она.
Учитель должен постоянно развиваться
Сергей Павлов, преподаватель Вирумааского колледжа TalTech также считает саморазвитие крайне важным. Он прожил в живописном месте в Йыгевамаа 15 лет и работал учителем физики в Муствеэской русской гимназии, пока не переехал в Йыхви и не начал преподавать в Кохтла-Ярве.
«Я приехал в Ида-Вирумаа потому, что вижу здесь большой потенциал. Здесь концентрируются крупные и важные предприятия, которые приносят сюда свои знания и опыт. Здесь же живет и умная молодежь. Я решил, что должен внести свой вклад в развитие Ида-Вирумаа, предоставляя здесь техническое образование».
Как преподаватель Павлов специализируется на робототехнике и автоматизации производства. «Обучение, которое мы даем в колледже, касается производства и решения связанных с этим проблем. Я очень многое узнал о новых материалах и технологиях и о том, как их применять. Мне интересно учиться чему-то новому».
Павлов окончил физический факультет Тартуского университета и в настоящее время продолжает учебу в магистратуре, специализируясь на информационных технологиях. Помимо педагогической работы и учебы, он также преподает физику и факультативные курсы, связанные с робототехникой, в гимназии Кохтла-Ярве. «Нагрузка большая, но я к этому привык».
От предпринимателя к учителю: надо позволить ошибаться
Тармо Кярди, учитель строительных специальностей и деревообработки Ида-Вирумааского центра профессионального образования пришел в школу из сферы предпринимательства.
Он никогда не был связан границами, поэтому человек, который учился на плотника в Раквереском профессионально-техническом училище, без проблем делится своими знаниями в центре профессионального образования соседнего уезда. «Я жил вдали от дома в Финляндии более десяти лет. Я отправился туда простым рабочим, а вернулся предпринимателем. Мне всю жизнь нравились новые вызовы».
Идея стать учителем пришла к Тармо в Финляндии, когда он успешно обучил молодого человека, ставшего позднее основным рабочим в его строительной компании.
«В какой-то момент я начал задаваться вопросом, останусь ли я в Финляндии, чтобы делать эту работу самому, или смогу обучить этим навыкам других. Став учителем, я узнал гораздо больше вещей, которых не знал, будучи предпринимателем. С работой все просто: она должна быть сделана, тогда зарплата будет в кармане. В школе нужно мотивировать по-другому».
Кярди считает важным, чтобы ученик становился богаче знаниями или навыками в конце каждого дня. «Я позволяю студентам совершать ошибки, ведь лучше всего учишься на практике. Если парни возвращаются с соревнований с хорошими результатами, и мне приходится выгонять их из класса по вечерам, это подтверждает то, что я все делаю правильно».
Центр профессионального образования Ида-Вирумаа ждет в свои ряды новых учителей. В общей сложности учебные заведения Ида-Вирумаа – от детских садов до высших учебных заведений – нуждаются почти в 130 сотрудниках.
Почти пятая часть предложений о работе подходит преподавателям эстонского языка и литературы, эстонского языка как второго и преподавателям погружения. Детские сады и школы набирают значительное количество учителей эстонского языка потому, что все больше и больше учебных заведений присоединяется к программе дополнительных учителей эстонского языка Министерства образования и науки.
«Потребность в учителях эстонского языка очень велика, а наших собственных людей недостаточно. Вот почему мы приглашаем людей из других стран: у нас много работы в сфере образования, и в то же время здесь хорошо жить и работать», – сказала Керда Эйерт, координатор кластера Hariduskopter, объединяющего учебные заведения уезда.
По ее словам, в Ида-Вирумаа также есть много возможностей трудоустройства для учителей естественных наук, профессиональных и вспомогательных специалистов. «В Ида-Вирумаа вы можете использовать весь свой потенциал, и здесь никто не останется незамеченным», – подтвердила Эйерт.
Больше информации на www.hariduskopter.ee