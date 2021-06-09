Хочу купить билеты на Евро и поехать в Питер. Еще не поздно?

Хорошие новости: есть билеты на три матча в Питере



Более того — на дополнительные матчи доступны билеты всех категорий, стоимость — от 50 до 185 евро.

Список еще доступных игр:

14 июня — Польша — Словакия (19:00)

18 июня — Швеция — Словакия (16:00)

23 июня — Швеция — Польша (19:00)

Как купить билет?



Только на официальном билетном сайте УЕФА: перед покупкой необходимо зарегистрироваться и заполнить несколько форм (наберитесь терпения).

Далее с билетом необходимо получить Fan ID (известная процедура для тех, кто ходил на матчи ЧМ) — тоже онлайн. Внимание: без Fan ID вы не сможете попасть на матчи.

Еще внимание! С Fan ID можно пересекать границу РФ! Подробнее об этом здесь.

Купленные билеты будут доступны в билетном приложении УЕФА.

А на матчи российской сборной уже не попасть?



Увы, нет. Всего в продаже остались билеты на 8 матчей турнира, включая четвертьфиналы в Будапеште и Севилье. Но с поездками в Европу сейчас очень сложно.



А на матч с Данией в Копенгаген?



Тоже нельзя. Билеты закончились.



Покупка билетов на Евро — целое приключение. Многим аннулировали билеты из-за ограничений





Из-за ограничения вместимости арен (в Петербурге, например, разрешено заполнить 50% мест) многим на почту приходили уведомления об аннулировании билетов. Особенно пострадали английские фанаты, ведь ”Уэмбли” на групповом этапе можно заполнять только на 25%. Они еще и потеряли в деньгах на разнице курсов — фунт немного просел по отношению к евро.

Болельщиков особенно взбесила реклама в соцсетях: после аннулирования билетов агентства предлагали им купить места с гарантией посещения стадиона. Логичный вопрос: если срезали уже купленные билеты, откуда тогда они появились в свободной продаже?

Ответ простой: фанатам предлагают места в корпоративных ложах (с алкоголем и блюдами), цены от 1500 евро за билеты. Есть пакет на все 7 матчей на ”Уэмбли” стоимостью 26 200 фунтов.

А в Петербурге есть ВИП-билеты?