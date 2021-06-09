ЧЕ по футболу
09.06.2021, 15:10

Хочу купить билеты на Евро и поехать в Питер. Еще не поздно?

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Eesti koondis kaotas Belgiale A. le Coq Arenal 09.06.2017 skooriga 2:0.
Eesti koondis kaotas Belgiale A. le Coq Arenal 09.06.2017 skooriga 2:0.
Foto: Hendrik Osula
Простая инструкция от наших коллег с портала Sports.ru.

Хорошие новости: есть билеты на три матча в Питере


Более того — на дополнительные матчи доступны билеты всех категорий, стоимость — от 50 до 185 евро.

Список еще доступных игр:

14 июня — Польша — Словакия (19:00)
18 июня — Швеция — Словакия (16:00)
23 июня — Швеция — Польша (19:00)

Как купить билет?


Только на официальном билетном сайте УЕФА: перед покупкой необходимо зарегистрироваться и заполнить несколько форм (наберитесь терпения).

Далее с билетом необходимо получить Fan ID (известная процедура для тех, кто ходил на матчи ЧМ) — тоже онлайн. Внимание: без Fan ID вы не сможете попасть на матчи.

Еще внимание! С Fan ID можно пересекать границу РФ! Подробнее об этом здесь.

Купленные билеты будут доступны в билетном приложении УЕФА.

Eesti koondis kaotas Belgiale A. le Coq Arenal 09.06.2017 skooriga 2:0.

А на матчи российской сборной уже не попасть?


Увы, нет. Всего в продаже остались билеты на 8 матчей турнира, включая четвертьфиналы в Будапеште и Севилье. Но с поездками в Европу сейчас очень сложно.

А на матч с Данией в Копенгаген?


Тоже нельзя. Билеты закончились.

Покупка билетов на Евро — целое приключение. Многим аннулировали билеты из-за ограничений


Из-за ограничения вместимости арен (в Петербурге, например, разрешено заполнить 50% мест) многим на почту приходили уведомления об аннулировании билетов. Особенно пострадали английские фанаты, ведь ”Уэмбли” на групповом этапе можно заполнять только на 25%. Они еще и потеряли в деньгах на разнице курсов — фунт немного просел по отношению к евро.

Болельщиков особенно взбесила реклама в соцсетях: после аннулирования билетов агентства предлагали им купить места с гарантией посещения стадиона. Логичный вопрос: если срезали уже купленные билеты, откуда тогда они появились в свободной продаже?

Ответ простой: фанатам предлагают места в корпоративных ложах (с алкоголем и блюдами), цены от 1500 евро за билеты. Есть пакет на все 7 матчей на ”Уэмбли” стоимостью 26 200 фунтов.

Eesti koondis kaotas Belgiale A. le Coq Arenal 09.06.2017 skooriga 2:0.

А в Петербурге есть ВИП-билеты?

Да, и их тоже можно купить на сайте УЕФА. Цены от 980 евро за билет, но речь тоже только о дополнительных матчах (с участием Швеции, Польши и Словакии). Можно купить пакетом на все три игры, минимальная цена — 2700 евро.

Болельщиков из России уже точно не пустят на матч с Данией. И вакцина не помогла

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