Хочу купить билеты на Евро и поехать в Питер. Еще не поздно?(1)
Хорошие новости: есть билеты на три матча в Питере
Более того — на дополнительные матчи доступны билеты всех категорий, стоимость — от 50 до 185 евро.
Список еще доступных игр:
14 июня — Польша — Словакия (19:00)
18 июня — Швеция — Словакия (16:00)
23 июня — Швеция — Польша (19:00)
Как купить билет?
Только на официальном билетном сайте УЕФА: перед покупкой необходимо зарегистрироваться и заполнить несколько форм (наберитесь терпения).
Далее с билетом необходимо получить Fan ID (известная процедура для тех, кто ходил на матчи ЧМ) — тоже онлайн. Внимание: без Fan ID вы не сможете попасть на матчи.
Еще внимание! С Fan ID можно пересекать границу РФ! Подробнее об этом здесь.
Купленные билеты будут доступны в билетном приложении УЕФА.
А на матчи российской сборной уже не попасть?
Увы, нет. Всего в продаже остались билеты на 8 матчей турнира, включая четвертьфиналы в Будапеште и Севилье. Но с поездками в Европу сейчас очень сложно.
А на матч с Данией в Копенгаген?
Тоже нельзя. Билеты закончились.
Покупка билетов на Евро — целое приключение. Многим аннулировали билеты из-за ограничений
Из-за ограничения вместимости арен (в Петербурге, например, разрешено заполнить 50% мест) многим на почту приходили уведомления об аннулировании билетов. Особенно пострадали английские фанаты, ведь ”Уэмбли” на групповом этапе можно заполнять только на 25%. Они еще и потеряли в деньгах на разнице курсов — фунт немного просел по отношению к евро.
Болельщиков особенно взбесила реклама в соцсетях: после аннулирования билетов агентства предлагали им купить места с гарантией посещения стадиона. Логичный вопрос: если срезали уже купленные билеты, откуда тогда они появились в свободной продаже?
Ответ простой: фанатам предлагают места в корпоративных ложах (с алкоголем и блюдами), цены от 1500 евро за билеты. Есть пакет на все 7 матчей на ”Уэмбли” стоимостью 26 200 фунтов.
А в Петербурге есть ВИП-билеты?
Да, и их тоже можно купить на сайте УЕФА. Цены от 980 евро за билет, но речь тоже только о дополнительных матчах (с участием Швеции, Польши и Словакии). Можно купить пакетом на все три игры, минимальная цена — 2700 евро.