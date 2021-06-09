Миссия Байдена на саммите G7 — найти союзников для новой холодной войны

И это разительный контраст с Китаем — настоящей сверхдержавой Востока, которую имел в виду Байден, говоря о возрождении альянса западных демократических стран. Для европейского уха это звучит подобно обещанию повернуть время вспять и возродить спокойную мирную эпоху, исходящему из уст администрации Белого дома. А по сути Байден едет в Европу, чтобы сплотить её в грядущем противостоянии с Пекином за мировое господство.

Возобновление холодной войны было бы Путину на руку, ведь такое развитие событий польстит его попыткам доказать, что Россия всё ещё является сверхдержавой. На самом же деле для Вашингтона Москва — это упадническая власть, компенсирующая ослабление своего влияния тем, что проявляет агрессию ко всем, до кого дотянется, многим причиняет вред и сеет повсюду раздор. Путин уже не соперник, а раздражитель.

Первым пунктом путешествия будет Корнуолл, где соберутся лидеры G7 . Затем на очереди Брюссель — саммит НАТО и встречи с главами Европейского совета и Еврокомиссии. Байден намерен сделать волну европейской солидарности лейтмотивом в преддверии своей последней остановки в Женеве, где он должен встретиться с Владимиром Путиным . На этом фоне стабильное охлаждение отношений будет выглядеть прогрессом в сравнении с тем, что к Трампу кремлёвский диктатор откровенно относился как к болвану.

Целью же Байдена, по его словам, является упрочнение этого порядка. В статье, опубликованной Washington Post накануне его визита в Европу, президент говорит об ”обновлённой” и ”непоколебимой” приверженности трансатлантическому альянсу, основанной на ”приверженности демократическим ценностям”.

Трамп понятия не имел, что такое годами создаваемое историческое содружество, что такое стратегическое партнёрство или взаимные интересы. Все международные институты, по его мнению, строили козни против американской власти, которую он не мог отличить от собственного эго. Для него речи европейцев о международном порядке, во главе которого стоит закон, были подобны блеянию презренных слабых наций.

Джо Байден на этой неделе пересечёт Атлантический океан по доброй воле. После четырёх лет президентства Дональда Трампа европейские лидеры рады хотя бы тому, что новый президент США верит в демократию и понимает, что такое дипломатия.

В ходе холодной войны Кремль вёл успешное военное противостояние с западом, однако соперником в экономике оставался недолго. Крах советской модели доказал, что политические свободы и благосостояние народа неотделимы друг от друга. Предприятия не могут существовать без рынков, рынки не могут существовать без справедливых правил, и никакие исполнимые правила не могут существовать без демократии. Гибридная модель авторитарного капитализма коммунистической партии Китая, похоже, опровергает эту теорию.

Если бы Китай был беднее, миссия Байдена была бы проще. Но экономическая пропасть между набирающей силу сверхдержавой и американским агентом сужается. На душу населения американцы по-прежнему намного богаче, но уже к концу этого десятилетия Китай может обогнать США по внутреннему валовому продукту. Пентагону не дают спать по ночам и мысли о том, что одни из лучших в мире технологий вшиваются в устройства военного назначения.

Много времени на раздумья, становиться союзниками Вашингтона или Пекина, у европейских государств нет. Можно возмущаться самодовольством, проявляемым США на мировом уровне и указывать на их лицемерие в попытке быть маяком политических свобод. Однако альтернативой является тоталитарное государство с экспансионистскими замашками, выступающее против демократии и в настоящий момент совершающее акты геноцида в отношении уйгуров.

Байден смотрит на Брексит со скептицизмом, считая, что он бессмысленно разрушает европейское единство. Для Белого дома было бы лучше, если бы Великобритания оставалась поддающимся манипуляциям голосом США внутри Евросоюза . Так как эта возможность ныне утрачена, для Великобритании единственным проком от Брексита будет возможность с большим комфортом стать экономическим и стратегическим вассалом Соединённых Штатов. Что означает встать на тропу войны по отношению к Китаю.

Под Европой в данном контексте президент подразумевает и Великобританию . Борис Джонсон вполне может считать себя одним из мировых лидеров континентального уровня, однако американский президент вовсе не должен потакать этим фантазиям.

Когда в 1970-х годах зарождалась ”Большая семёрка”, в совокупности экономики её членов — США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии — легко составляли доминирующую долю мировых богатств. Возникла свободная ассоциация либерально-демократических институтов и финансового успеха. Сегодня совокупный ВВП этих семи стран упал до 40% от общемирового. Запад по-прежнему богат, но это уже не самая крутая и вызывающая зависть лига в мире.

Китайские деньги являются для Европы неплохим коммерческим стимулом, что составляет определённое противоречие с её высоконравственной риторикой о демократических ценностях. Китай является самым крупным экспортным рынком Германии. Малые государства-члены Евросоюза тоже не против китайских инвестиций в инфраструктуру и предпринимательство, несмотря на неуклонный рост сомнений по поводу идущих в комплекте изящных инструментов политического воздействия и лазеек в системе безопасности. Исполнение подписанной (к большому неудовольствию Вашингтона) в прошлом году огромной сделки между Брюсселем и Пекином в настоящее время заморожено в связи с взаимоострыми спорами: Европа критикует Китай за то, что в стране нарушают права человека.

Однако представители европейской власти, в отличие от США, просто не осознают необходимости немедленного введения политики сдерживания по отношению к Китаю. Ключевой фактор — география. У США есть стратегические обязательства перед Тайванем и побережье Тихого океана, где Британия и Франция, несмотря на всю свою браваду по поводу военно-морских сил, могут только стоять в сторонке и наблюдать. Есть и разница в определениях. Как сказал один дипломат, Европе не нравится, что Китай делает, а США не нравится, чем Китай является. Самоё идея о том, что кто-то сместит Соединённые Штаты с позиции сильнейшей мировой сверхдержавы в течение ближайшего столетия, вызывает у Вашингтона экзистенциальный ужас.

Феномен Трампа усугубляет беспокойство нынешней администрации Белого дома. Для конституционного строя Америки он был сродни смертельному опыту, намеку на то, что политическая и экономическая модель, на заре XXI века казавшаяся несокрушимой, вполне может пасть. Президент США призывает западных лидеров продемонстрировать силу и солидарность, потому что перспектива раскола, упадка и дискредитации демократии сейчас более реальна, чем когда-либо за всю его пятидесятилетнюю политическую карьеру.

За эти годы Байден добился успеха благодаря терпению, дипломатии и учтивым высказываниям. Благодаря подобному стилю у него есть и благодарная аудитория в Европе, но не следует принимать манеры президента за мягкость намерений. Сдержанные речи передают жёсткие послания. И через Атлантику он летит не для того, чтобы погрязнуть в ностальгии по содружествам, выигравшим первую холодную войну. Он набирает новобранцев для второй.

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