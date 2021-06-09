Евро-2020 — самый странный футбольный турнир: блогер RusDelfi рассуждает о том, чего стоит ждать от сборных

Но давайте немного поговорим о самом футболе. Турнир обещает быть очень интересным и первым для многих сборных. Для наших соседей — Финляндии — это будет первый турнир такого масштаба на ряду с Северной Македонией. Для этих сборных само появление на турнире уже является непостижимым успехом, но они явно не главные претенденты на чемпионство и находятся в тени таких гигантов мирового футбола, как Франция, Англия, Италия, Испания и Германия. После достаточно долгого доминирования Испании (Евро-2008 ,ЧМ-2010, Евро-2012) тенденция меняется в пользу сборной Франции. В Финале Евро-2016 Франция тотально доминировала в финале с Португальцами, но так и не смогла забить — сработало главное футбольное правило, ”не забиваешь ты — забивают тебе'' и чемпионом стала сборная Португалии. ЧМ-2018 Франция с легкостью взяла, пройдя катком по своим соперникам, и едет на этот евро турнир главным фаворитом. В сборную также вернулся нашумевший Карим Бензема, что явно должно добавить остроты в атаке. Но не будем списывать со счетов и остальных грандов. Достаточно симпатичная и молодая сборная Англии, как обычно, на турниры сборных приезжает с достаточно высокими амбициями. В этом году финал ЛЧ выдался чисто английским , а в финале ЛЕ играл Манчестер Юнайтед, так что родоначальники футбола, пропитавшись клубными успехами, явно ждут от своей сборной хорошего результата.

Заполняемость будет варьироваться от 22% в Мюнхене до 100%, как обещают, в Будапеште с соблюдением самых эпидемиологических правил.

Чемпионат Европы максимально распределен по континенту — план уникальный, следующие большие футбольные ивенты организуют по традиции: чемпионат мира-2022 примет Катар, Евро-2024 — Германия, а ЧМ-2026 взяли США , Канада и Мексика. Евро проведут сразу в 11 странах — это новый формат, в отличие от всех предыдущих больших турниров, на этот раз нет одного хозяина или стран-соседей, которые делят мега событие. Первая игра пройдет уже в эту пятницу в Риме, между Италией и Турцией. Игры также пройдут и в Баку, столице Азербайджана, которая, если задуматься, ближе к Ирану и Ираку чем к 10 остальным городам принимающих Евро.

Евро-2020 — самый странный футбольный турнир на нашей памяти. На нем наверняка будет много неожиданностей — и спортивных, и ковидных, и просто медийных. Очевидно одно — весь июнь и июль к этим неожиданностям будет приковано внимание всего мира.

В сборных Италии и Испании идет смена поколении, и есть очень много амбициозных игроков, которые явно хотят проявить себя на турнире. В состав сборной Испании не попал Серхио Рамос, многолетний капитан "Реал Мадрида" и сборной. Вместо него был вызван Аймерик Ляпорт из "Манчестер Сити", что вызвало много вопрос к главному тренеру Луису Энрике. В целом, ни одного игрока из "Реал Мадрида" не попало в состав сборной Испании, что является очень неожиданным.

Сборная Италии же в свою очередь не попала на чемпионат мира — 2018, но прошла отбор на Евро 2020 c 100% показателем выигранных матчей и в очень приподнятом настроении едет на евротурнир. Все знают о знаменитой итальянской защите, но в отборе итальянцы забили 37 мячей при 4 пропущенных, что является одним из лучших показателей в отборочном цикле.

Сборные Португалии и Германии также подходят к играм в полной боевой готовности. Провалив ЧМ-2018, немецкая машина явно будет стараться исправиться перед своими болельщиками . Для главного тренера "Бундестим" Йоахима Лева это будет последний турнир во главе сборной, и он явно будет стараться громко хлопнуть дверью.

Португалия во главе с Криштиано Роналдо являются действующим Чемпионам Европы и будет стараться защитить титул. У португальцев очень молодая и интересная команда, которая всегда старается играть в атакующий футбол.

Cборная Бельгии уже не один турнир являются в числе фаворитов, ведь все игроки сборной являются лидерами в своих командах . Травма Кевина Де Брюйна, которую он получил в финале ЛЧ, к сожалению, произошла совсем не вовремя. Это — большой удар для сборной. Де Брюйне является лидером Манчестер Сити, и сборной и будет интересно посмотреть, как команда перестроиться на игру без своего лидера.

Не только гранды могут нас удивить, ведь все команды будут биться и бороться до конца. Звезды мирового футбола и лидеры есть в каждой команде, и у нас будет много как сюрпризов, так и разочарований. Есть хорошо укомплектованные сборные Дании, Хорватии, Польши и молодые команды России, Украины и Турции, которые могут преподнести сюрприз. На Евро-2004 всех удивила Греция, а кто же удивит нас на этот раз?

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