Правда ли, что Дональд Дак запрещен в Финляндии?

В интернете несложно найти публикации, авторы которых сообщают о подобной цензуре в адрес Дональда Дака. Такие материалы есть, например, на ”Яндекс.Дзене” и сайте радиостанции ”Серебряный дождь”, об этом пишут пользователи Facebook и паблики ”ВКонтакте”. Автор подборки на сайте Adme даже уточняет: ”Хельсинский комитет по делам молодёжи считает, что данные мультфильмы искажают семейные ценности, угрожают морали и пропагандируют нездоровое влечение к деньгам”.

В начале 1950-х годов крупнейшая финская медиакомпания Sanoma решила расширить свой бизнес. Так, она получила от корпорации Disney лицензию на издание комиксов про Дональда Дака. В финском издании персонаж получил имя Аку Анкка (буквально ”утка Аку”) и быстро стал популярен среди местных читателей — журналы об этом герое издавались огромными тиражами.

Легенда о том, что власти запретили ”непристойного” персонажа, берёт начало в 1970-х годах. В 1977 году хельсинкский политик Матти Холопайнен предложил сэкономить на закупках журналов для молодёжных центров, в частности приобретать не популярные, но дорогие комиксы, а более дешёвые издания о различных хобби и спорте. Спустя год Холопайнен баллотировался в национальный парламент, и в прессе ему припомнили эту инициативу. При этом журналисты гиперболизировали историю, назвав политика ”человеком, который запретил Дональду Даку въезд в Хельсинки”. Те выборы Холопайнен в итоге проиграл. Инициатива по экономии бюджетных средств в Хельсинки (как и несколькими годами ранее в городе Кеми) породила многочисленные публикации в СМИ по всему миру, авторы которых говорили о ”запрете” персонажа из-за отсутствия на нём штанов и неочевидного семейного положения.

Несмотря на подобные публикации СМИ, популярность Аку Анкки в стране только выросла — из-за этого даже появилась версия, что история о ”запрете” утки без штанов на самом деле была рекламной кампанией, придуманной то ли Disney, то ли Sanoma. В любом случае в отсутствии такого запрета сейчас легко убедиться: в 2010 году журнал об Аку Анкке оставался в тройке самых продаваемых в Финляндии. Существует и специальный сайт, пользователи которого могут купить комиксы о любимом персонаже на финском языке (в том числе вышедшие совсем недавно) и тематические сувениры. В 2001 году финская почта выпустила посвящённый Аку Анкке блок марок, а автор комиксов про Дональда Дака Дон Роса стал в стране настоящей звездой. Он неоднократно приезжал в Хельсинки на встречи с читателями, а в 1999 году опубликовал комикс The Quest for Kalevala, в котором история о Дональде Даке и его родственниках переплетается со знаменитым финским эпосом.