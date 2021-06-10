"А что, так можно было?": блогер RusDelfi посмотрел новый мини-сериал "Вампиры средней полосы"

Мои постоянные читатели в курсе, что я обычно благосклонно отношусь к российским проектам и зачастую прощаю им определенные огрехи, если в целом фильму или сериалу удается меня заинтересовать. Но в данном случае я с уверенностью могу сказать: ”Вампиры средней полосы” — прекрасный мини-сериал, без всяких скидок и допущений.

Сериал Антона Маслова рассказывает нам о группе вампиров, которые мирно живут среди нас в Смоленске, адаптировались к российскому быту и вообще в целом хорошие безобидные ребята. Внезапно за городом происходит жестокое убийство группы людей, из которых выпивают всю кровь. Подозрение падает на одного из молодых вампиров, и остальным необходимо как можно скорее доказать его невиновность.

И да, вы прочитали все верно, это детектив!

Узнав концепцию сериала, посмотрев трейлер, да еще и увидев Юрия Стоянова в главной роли, я решил, что это будет ответ ”Реальным упырям” Тайки Вайтити. И создатели шоу даже говорили, что вдохновлялись ими (кто напишет, что это плагиат, марш в школу, изучать, что такое плагиат!). Но если ”Реальные упыри” были чистой комедией, то тут…

Весь сериал прошел у меня под девизом: ”А что, так можно было?!”

Казалось бы, снимай ты комедию с шуточками и кривляниями Стоянова и компании! Но нет, комедийная составляющая в сериале есть, но далеко не на первом плане. На первом — хорошая, грамотная, крепко сбитая детективная история, пусть и с допущениями в рамках фантастического мира. А комедия даже не на втором плане, потому что на втором — мощная эмоциональная драма о любви, семье, преданности и предательстве. А что, так можно было?!

Что касается юмора. В сериале есть несколько кринжовых шуток, но большинство все же нестыдные и очень даже смешные. Кое-где я в голос хохотал. То есть оказывается, можно сделать смешную комедию в современной России, если ты не ”Квартет И”? А что, так моно было?!