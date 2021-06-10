"А что, так можно было?": блогер RusDelfi посмотрел новый мини-сериал "Вампиры средней полосы"(1)
Мои постоянные читатели в курсе, что я обычно благосклонно отношусь к российским проектам и зачастую прощаю им определенные огрехи, если в целом фильму или сериалу удается меня заинтересовать. Но в данном случае я с уверенностью могу сказать: ”Вампиры средней полосы” — прекрасный мини-сериал, без всяких скидок и допущений.
Сериал Антона Маслова рассказывает нам о группе вампиров, которые мирно живут среди нас в Смоленске, адаптировались к российскому быту и вообще в целом хорошие безобидные ребята. Внезапно за городом происходит жестокое убийство группы людей, из которых выпивают всю кровь. Подозрение падает на одного из молодых вампиров, и остальным необходимо как можно скорее доказать его невиновность.
И да, вы прочитали все верно, это детектив!
Узнав концепцию сериала, посмотрев трейлер, да еще и увидев Юрия Стоянова в главной роли, я решил, что это будет ответ ”Реальным упырям” Тайки Вайтити. И создатели шоу даже говорили, что вдохновлялись ими (кто напишет, что это плагиат, марш в школу, изучать, что такое плагиат!). Но если ”Реальные упыри” были чистой комедией, то тут…
Весь сериал прошел у меня под девизом: ”А что, так можно было?!”
Казалось бы, снимай ты комедию с шуточками и кривляниями Стоянова и компании! Но нет, комедийная составляющая в сериале есть, но далеко не на первом плане. На первом — хорошая, грамотная, крепко сбитая детективная история, пусть и с допущениями в рамках фантастического мира. А комедия даже не на втором плане, потому что на втором — мощная эмоциональная драма о любви, семье, преданности и предательстве. А что, так можно было?!
Что касается юмора. В сериале есть несколько кринжовых шуток, но большинство все же нестыдные и очень даже смешные. Кое-где я в голос хохотал. То есть оказывается, можно сделать смешную комедию в современной России, если ты не ”Квартет И”? А что, так моно было?!
Юрий Стоянов… Знаете, вот я сейчас признаюсь в страшном. Я никогда не любил ”Городок”. Ни в детстве, ни когда подрос. Тамошние шутки мне казались несмешными, да еще и безбожно затянутыми, а игра Олейникова и Стоянова — слишком уж гротескной. И когда Стоянов появился в ”Вампирах”, я подумал, что это будет эдакий комичный дед с присказками и прибаутками. Но боже ж ты мой, как тут Стоянов хорош! Актер выдает безумный спектр эмоций, и из смешного дедушки превращается в сурового и заботливого вожака стаи, и в моральный ориентир, обличающий людские пороки. А что, так можно было?!
Вторым украшением сериала после Стоянова стала Татьяна Догилева. Старая гвардия, конечно, тут в прекрасной форме. Ей удалось сыграть неоднозначного персонажа с непростой судьбой и логичной закономерной мотивацией. Все ее поступки хорошо объяснялись сценарием и характером героини — я был в полнейшем восторге. А что, так можно было?!
А какие в сериале сюжетные повороты! Когда думаешь, что ему уже нечем тебя удивить, внезапно случается новый выверт истории. Причем делалось это не абы как и не чисто ради эффекта неожиданности. Все неожиданности логически объяснялись и связывались общей историей. При этом многие повороты довольно стандартные для кинематографа, но с главной задачей справлялись — им удавалось удивить! Особенно меня впечатлил момент ближе к концу, где один из персонажей якобы предает других. А что, так можно было?!
А когда ты думаешь, что вроде бы смотришь детектив с элементами комедии, тебе совершенно внезапно вываливают социалочки о современных проблемах России и отношении к пожилым людям! Причем опять уместно по сюжету! А что, так можно было?!
А взаимоотношения героини с возлюбленным! Взаимоотношения, которые сделаны не для галочки (”потому что в кино должны быть отношения”) и не для розовых соплей (”она отказала мне, сказала, что любит тебя!”). Их любовные проблемы хорошо переплетаются и сочетаются с основными мыслями и проблемами сериала. А что, так можно было?!
Ну а как вишенка на торте — саундтрек. Вместо стильных модно-молодежных групп в сериале звучат хиты ”Агаты Кристи” и ”Мумий Троля”, а также ряда других рок-музыкантов. А что, так можно было?!
Забавно: в ”Ночном дозоре” Илья Лагутенко сыграл вампира, а в ”Вампирах средней полосы” в заставке звучит его песня.
Конечно, сериал есть за что поругать. Например, один из героев, узнав о существовании вампиров, как-то быстро все это принимает и адаптируется. Думаю, я, узнав бы о них, еще месяц бы ходил в шоке. Ну а главная проблема — дальше будет абзац спойлеров!
Этот синтетический наркотик, способный вылечить болезнь. Единственную дозу препарата вкалывают тому, ”кому нужнее”, из-за чего на вампиров обозляется героиня Догилевой. Но ведь она же не человек с улицы! У нее огромные связи! Да можно было хотя бы взять порцию наркоты, которую конфисковали у вампиров в ночном клубе! Ну куча вариантов же была с ее-то властью! Жаль, что не смогли это обставить логичнее. Конец спойлеров!
Но за вычетом этого сценарного косяка сериал получился просто великолепным! Да, со своими огрехами и условностями, но не больше тех, которые бы неизбежно получились при таких обстоятельствах.
Ну да, нам никак не объяснили, как вампиры живут столетиями, знакомятся с людьми, те стареют и видят своих друзей вечно в одном возрасте… Но для истории это вообще необязательно, ведь внутри себя она работает превосходно!
Если вы любите хорошие детективные сюжеты, неплохой юмор, и всё это в реалиях русской провинции, то я настоятельно рекомендую вам ”Вампиров средней полосы”. Не пожалеете!
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.