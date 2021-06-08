Всемирный банк предсказал сильнейший отскок мировой экономики за 80 лет(4)
Основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года.
Лучший результат в 2021 году покажет Китай, чья экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 8,5%. На втором месте Индия с 8,3%, на третьем — США с 6,8%, на четвертом — Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%). Рост американской экономики на 6,8% будет обусловлен действием крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослаблением связанных с пандемией ограничений, констатирует ВБ. Внушительный подъем в Китае — на 8,5% — отразит удовлетворение отложенного спроса.
Многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями, отмечает ВБ. По его оценке, примерно две трети таких стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году.
«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру, — приводятся в докладе слова президента ВБ Дэвида Малпасса. — Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода».
В апреле МВФ дал прогноз по мировому ВВП. Согласно ему, глобальная экономика в 2021 году прибавит 6%, а в 2022 году — 4,4%. ОЭСР в конце мая опубликовала свой прогноз, пересмотрев в сторону повышения декабрьскую оценку. По новому прогнозу, мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,8% (по декабрьским ожиданиям — 4,2%), а в 2022 году — на 4,4%. Среди основных причин улучшения оценки ОЭСР называет уровень вакцинирования в развитых странах и масштабные стимулирующие меры в США.
Как вырастет Россия
Для России Всемирный банк сохранил прогноз, опубликованный в майском докладе. По базовому прогнозу, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит 3,2%, 3,2% и 2,3% соответственно. Базовый сценарий предполагает постепенное сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19, отмечал тогда ВБ. По его ожиданиям, оживлению экономики России будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году.
По оптимистичному сценарию, предполагающему вакцинацию быстрее ожиданий, и как следствие — перезапуск экономик, выделению крупных стимулирующих пакетов и рост спроса на нефть, — рост российской экономики составит 3,8%, 4,8% и 3,3% соответственно. Пессимистичный сценарий, в который ВБ закладывает новые вспышки пандемии, распространение новых штаммов вируса, ослабление спроса и снижение цен на нефть и развал сделки ОПЕК+, ограничивает рост российского ВВП 2,6% в 2021 году, 0,7% в 2022 году и 0,6% в 2023 году.
В 2021 году рост ВВП России может составить примерно 4%, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). «Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. По итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%», — отметил он.
По оценке Минэкономразвития, российская экономика в апреле 2021 года прибавила 10,7%, говорил в кулуарах ПМЭФ глава этого ведомства Максим Решетников. В мае он также ожидает «аномально высоких» цифр к маю 2020 года, поскольку тогда еще действовали жесткие ограничения. По словам министра, экономика восстанавливается лучше ожиданий. По оценке Минэкономразвития, ВВП России за январь—апрель 2021 года вырос на 1,8% в годовом измерении.
В ЦБ ожидают в 2021 году восстановительное ускорение на уровне «ближе к 4%», говорил в мае директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, а в долгосрочной перспективе, по его словам, рост российской экономики может составить около