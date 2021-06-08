Женщина родила сразу 10 детей. Это мировой рекорд

Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерых детей на 29-й неделе беременности. Сначала УЗИ показало, что у нее будет шесть детей, затем восемь. В итоге родились семь мальчиков и три девочки.

Отец новорожденных — безработный Тебохо Цотеци. Он заявил, что рад появлению стольких детей сразу.

”Я почувствовал себя одним из избранных детей Бога, получив такое благословение, когда многим людям нужны дети”, — сказал он.

Роды прошли с помощью кесарева сечения. Врачи рассказали, что такие роды могут быть результатом лечения бесплодия с несколькими оплодотворенными эмбрионами, вставленными в матку. Сами супруги отметили, что женщина забеременела естественным образом.

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