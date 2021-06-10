Расшифровка телефонного разговора: советник Трампа заставлял президента Украины Зеленского начать расследование против Байдена

Аудиозапись представляет собой датированный июлем 2019 года телефонный разговор между Руди Джулиани, американским дипломатом Куртом Волкером и Андреем Ермаком, старшим советником президента Украины Владимира Зеленского. Звонок был предвестником печально известной беседы Трампа с Зеленским. Оба этих разговора позже стали главным основанием для импичмента Трампа: его обвиняют в том, что во время предвыборной кампании он просил помощи у Украины.

Во время примерно 40-минутного разговора Джулиани неоднократно говорил Ермаку, что Зеленский должен публично объявить о грядущем расследовании случаев коррупции на Украине, в которых якобы подозревали Байдена, и о том, что Украина якобы вмешивалась в выборы 2016 года с целью навредить Трампу. (Эти утверждения не соответствуют действительности.)

”Всё, что нам нужно от президента [Зеленского], — это сказать: я собираюсь нанять честного прокурора, он проведёт расследование и выяснит, есть ли какие-либо доказательства причастности Украины к выборам 2016 года, и с Байденом будет покончено, — говорил, согласно расшифровке беседы, Джулиани. — Кто-то в Украине должен отнестись к этому серьёзно”.