ВИДЕО | Макрон получил пощечину во время визита в департамент Дром

Макрон прибыл в Дром для встречи с представителями отрасли общественного питания, которая понесла большой ущерб в результате пандемии. На кадрах видно, как президент подходит к ограждению, за которым стоит мужчина. Макрон хотел пожать ему руку, однако второй рукой мужчина ударил по щеке главу государства.

После этого на ударившего мужчину набрасывается охрана президента. По словам источника BFM, после инцидента полиция задержала двух человек. Сейчас они помещены под стражу за умышленное нападение на лицо, облеченное властью. Их мотивы пока не установлены.

Французские политики выступили с резким осуждением поступка мужчины. Во французском Нацсобрании назвали поступок мужчины неприемлемым и посчитали, что таким образом автор пощечины хотел ”наделать шуму”.

Депутат Эрик Кокерель заявил, что ударивший Макрона мужчина выкрикнул лозунг, популярный среди ультраправых монархистов. С таким же лозунгом на депутата напали несколько лет назад представители движения Action Française.

Нападение на Эмманюэля Макрона направлено против демократии. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает телеканал BFM.

”Целью таких действий является демократия”, — заявил премьер.

Он добавил, что демократия — это дебаты и столкновение мнений, но никак не вербальные оскорбления и не физическое нападение.