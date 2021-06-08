Суд по делу МН17: впервые озвучены показания свидетелей пуска ракеты по ”Боингу”

Свидетелей допрашивали как представители Международной следственной группы (JIT), так и следственный судья.

По итогам этих опросов стало известно о заявлении восьми человек, сообщивших, что видели или слышали полет ракеты в небе недалеко от населенного пункта Снежное (в июле 2014 года, как и сейчас, этот населенный пункт находился под контролем сил сепаратистской "Донецкой народной республики").

Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты.

При этом по меньшей мере один свидетель заявил, что за несколько мгновений до крушения "Боинга" МН17 он находился на блок-посту ДНР недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохот, затем свист и звук разрыва в небе. Через несколько секунд после этого он начал видеть, как с неба сыплются обломки самолета.

Для оценки надежности этих показаний следственный судья изучил данные телефонного биллинга этого свидетеля. 17 июля он действительно находился в том районе, о котором говорит.

Только одна версия



Суд по делу о крушении самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines идет в Нидерландах с марта 2020 года. Обвиняемыми в причастности к гибели самолета и смерти 298 человек являются три гражданина России и один гражданин Украины.

В ноябре 2020 года суд постановил, что единственная версия гибели "Боинга", которая будет рассматриваться на заседаниях, это крушение в результате поражения ракетой зенитно-ракетной установки "Бук", прибывшей с территории России.

Альтернативные сценарии крушения, включая варианты с атакой военного самолета и пуском ракеты украинским "Буком" также были рассмотрены в ходе заседаний. Но, как решил суд, прокуратуре удалось собрать достаточное количество доказательств того, что все альтернативные версии ошибочны.

Подробно о том, что стало известно за полтора года слушаний, можно прочитать здесь.