Основатель Amazon собрался в космос с братом

Третье место в экипаже получит победитель благотворительного аукциона, в котором уже приняли участие свыше 6000 человек из более чем 140 стран. К настоящему моменту стоимость полета в компании миллиардера оценивается в 2,8 миллиона долларов.

По словам Безоса, оказавшись в космосе, он осуществит свою детскую мечту. Он также добавил, что полет с его участием станет первым для корабля New Shepard, в котором примут участие люди. Корабль с туристами поднимется на высоту более 100 километров 20 июля. Ожидается, что на околоземной орбите он проведет несколько минут.