08.06.2021, 15:48
Основатель Amazon собрался в космос с братом(2)
Keystone Press Agency
Лидер рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes, основатель компании Amazon и обладатель 186 миллиардов долларов Джефф Безос заявил о намерении совершить полет в космос на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Об этом пишет Спектр.
В полете Безоса будет сопровождать его брат. Предприниматель назвал предстоящее космическое путешествие ”величайшим приключением с участием своего лучшего друга”.
Третье место в экипаже получит победитель благотворительного аукциона, в котором уже приняли участие свыше 6000 человек из более чем 140 стран. К настоящему моменту стоимость полета в компании миллиардера оценивается в 2,8 миллиона долларов.
По словам Безоса, оказавшись в космосе, он осуществит свою детскую мечту. Он также добавил, что полет с его участием станет первым для корабля New Shepard, в котором примут участие люди. Корабль с туристами поднимется на высоту более 100 километров 20 июля. Ожидается, что на околоземной орбите он проведет несколько минут.