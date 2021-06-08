08.06.2021, 14:05
Reddit, Spotify и Twitch перестали открываться. Также недоступны сайты крупнейших мировых СМИ(1)
Также недоступны сайты крупнейших мировых СМИ, в частности, The Guardian, The New York Times, BBC, Financial Times.
Многие сайты, на которых произошли сбои, выдают ошибку 503. Она означает, что сервер, на котором базируется ресурс, в данный момент не может обработать новые запросы к базе данных.
По всей видимости, сбои связаны с проблемами в работе популярного CDN-провайдера Fastly, поясняет TechCrunch.