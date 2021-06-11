ВИДЕО | Отепя — край спорта, озер и бесчисленных легенд. Блогер RusDelfi отправился в зимнюю столицу летом

"Зимой в Отепя прибывают спортсмены со всего мира и этот город превращается в зимнюю столицу нашей страны. Однако мало кто знает, что летом лыжные тренировки не прекращаются, и регион становится еще более привлекательными для туризма. Сегодня мой рассказ про Южную Эстонию: край спорта, озер и бесчисленных легенд" — пишет автор ролика.

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