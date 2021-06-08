Приехал заработать денег, а утонул в озере. Трагедия 20-летнего футболиста

Нигерийский легионер появился в "Витебске" только в нынешнем сезоне: форвард провел 4 матча, в которых сделал одну голевую передачу. В белорусский клуб нападающий перешел на правах аренды из второго дивизиона чемпионата Нигерии.

"По результатам судебно-медицинской экспертизы, насильственных следов на теле футболиста не обнаружено, следов алкоголя в крови Кельвина нет. Это был несчастный случай, который всех шокировал. Сейчас решается вопрос о церемонии погребения игрока", - сообщила пресс-служба "Витебска".

Ранее в "Витебске" трагически погиб еще один футболист. В декабре 2018 года вратарь Андрей Щербаков разбился в ДТП с женой и 6-летним сыном, вылетев на встречную полосу.

В чемпионате Беларуси уверенно лидирует солигорский "Шахтер" выигравший все 11 проведенных матчей - 33 очка. Ближайший преследователь БАТЭ набрал 26 очков. "Витебск (18) занимает в национальном первенстве 6-е место среди 16 команд.