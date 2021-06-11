Что хотел сказать автор? Блогеры показали необычную скульптуру в музее KUMU(15)
Что такое современное искусство? Для многих, как и для нас, это — непонятная черная материя, такой себе черный ящик. Современное искусство обычно вызывает больше вопросов чем ответов.
Вчера мне удалось побывать на замечательных программах в музее KUMU.
Мы пытались понять, что такое современное искусство, стараясь разобраться в замыслах автора. Моей команде выпал объект, который для многих давно стал неофициальным символом KUMU.
Мне кажется, каждый хоть раз задумывался, что это такое? Почему оно там стоит? Что хотел сказать автор? Пишите свои варианты в комментариях!
Кстати, вот несколько фактов о скульптуре:
- Автор работы — Миндаугас Навакас — классик литовской современной скульптуры.
- Скульптура осталась в Таллинне после выставки "Становится тяжелее", проходившей в 2009 году во внутреннем дворе Художественного музея KUMU.
- Рассуждая о своей работе, Миндаугас Навакас говорит, что ржавчина была выбрана неслучайно, ведь она напоминаем ему замшу. Возвращаясь в дни своей молодости, он вспоминает вожделенный замшевый пиджак, который по понятным причинам многим был просто недоступен.
- Ржавчина также напоминает автору кровь и "гемотогенку", которую скульптору давали в детстве (которая как раз изготавливается из крови бычка). Мне кажется, что это повлияло и на форму скульптуры, которая многим напоминает именно фигуру бычка. Хотя, такса — тоже отличная версия и вполне может быть правдивой!
- Безусловно, ржавчина является символом ушедших "заржавевших" времен, символом разложения. А если вы подойдете к скульптуре и постучите по ней, то поймете, что внутри она пустая. Не знаю, хотел ли этим автор что-то сказать, но вполне может быть, это тоже отсылка к детству, к мощной машине под названием Советский союз, где не обходилось без дефицита и нужды.
Почти любое произведение искусства оставляет нам место для полета фантазии и размышлений. И это ли не прекрасно, что каждый человек может наделить его своими собственными смыслами и переживаниями?!
Музеи и галереи открыты! Спешите наслаждаться искусством!
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.