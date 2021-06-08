Дзюдоист Григорий Минашкин пробился на Олимпиаду в Токио

Для 30-летнего полутяжеловеса Олимпиада в Токио будет второй по счету. В 2016 году он выступал в Рио-де-Жанейро. Правда, без особого успеха - стартовая схватка оказалась для него тогда последней. Что думает ветеран сборной Эстонии о предстоящем олимпийском старте?

- В Токио хотелось бы выступить лучше, чем в Рио. На каждую схватку надо будет настраиваться, как на последнюю. Постараюсь показать свой максимум.

- Состав участников олимпийского турнира в Токио сильно изменился по сравнению с Рио?

- Примерно наполовину, но замены достойные. Конкуренция в полутяжелом весе очень высока.

- К предыдущей Олимпиаде вы готовились под руководством Алексея Будылина, но теперь он работает со сборной Швейцарии. Кто помог вам пробиться в Токио?

- Первый год после отъезда Алексея был сам себе режиссер - пробовал работать самостоятельно, но ничего хорошего из этой затеи не вышло. Теперь занимаюсь под руководством Владимира Степаняна. Очень жалею, что не перешел к нему сразу.

- В коронавирусную эпоху у дзюдоистов, в отличие от представителей других видов спорта, довольно много различных турниров в этом году.

- Это заслуга Международной федерации дзюдо. Она организовала централизованные сборы для дзюдоистов и сохранила календарь турниров.

- В апреле проходил чемпионат Европы в Португалии. В минувшее воскресенье в столице Венгрии стартовал чемпионат мира. В июле грядет Олимпиада. Три титульных старта за короткий старт. Не многовато?

- Чемпионаты мира с Олимпийскими играми в один год в дзюдо обычно не проводятся, но вмешалась пандемия и Олимпиаду в Токио перенесли на год. Нынешний чемпионат мира – этап предолимпийского отбора, за который дают наибольшее количество рейтинговых очков. Ведущие державы мирового дзюдо могут послать в Будапешт вторых номеров, поскольку лидеры уже завоевали лицензии и целенаправленно готовятся к Олимпиаде. Нам же пропускать чемпионат мира нельзя, так как от его результатов зависят зарплата и финансирование.

- Ваш выход на ковер в Будапеште состоится 11 июня. Какие ожидания от чемпионата мира?

- С жеребьевкой немного не повезло, но бороться можно со всеми.