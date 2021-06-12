Кто такая женщина-магнит и как ей стать? Блогер Юлия Смоли раскрывает секреты привлекательности

Замечали, как от одной женщины даже в спортивном костюме веет шиком и блеском (и дело тут не в стразах на спортивном костюме, как некоторые ошибочно полагают), а от других женщин ничем не веет, кроме дешевых духов. И дело, как вы понимание, совсем не в духах, а в множестве других собирательных факторов, которые делают женщину "дорогой". Это, конечно, отвратительное определение, но я сейчас поясню, о чем я.

Кто такая женщина-магнит? Почему на нее обращают внимание? Что она делает, чтобы выглядеть изысканно? Вы думаете, дорогие косметические процедуры? Возможно, ежедневные массажи и уколы красоты? Идет женщина, и она выделяется из всей толпы, на неё хочется оглянуться. Что выделяет ее?

Личная самооценка. Женщина, не принимающая себя, не сможет привлечь внимание и вызвать восторженные взгляды. Себя надо принимать и любить и этого катастрофически не хватает женщинам в современном мире

Харизма! Женщина прекрасна, когда обладает харизмой. Харизма — это твоя внутренняя изюминка. Это — характер и то, что отличает нас от толпы других

Женственность и сексуальность. Как ни крути, люди хоть и являются разумными существами, но все же есть у нас животные инстинкты. Подавляющая в себе женственность и сексуальность женщина "давит" в себе свою сущность, а это очень заметно со стороны. Уверенная в себе женщина раскрепощена, но в то же время знает границы.

Ум и умение вести себя в обществе. Недостаточно быть красивой куклой. Потому что как известно, сначала нас притягивает внешние составляющие, а потом завораживает то, что внутри — мудрость и умение вести беседу.

Как научиться быть такой? Когда на плечах быт?

Прорабатывая шаг за шагом свои внутренние блоки и обиды, травмы и установки с детства, развивая и принимая себя, мы учимся принимать и давать. И учимся любить жизнь. А дальше в игру вступает вселенная, которая обязательно возьмет все в свои руки. Скажите, вы считаете себя женщиной магнитом?

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