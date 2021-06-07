Дело о сбитом MH17 начали разбирать в суде по существу

На исходе седьмого года после катастрофы над Донбассом пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний", в Нидерландах с 7 июня 2021 года начался новый этап уголовного процесса против предполагаемых виновников преступления - разбирательство дела по существу. Заседание в понедельник было посвящено обсуждению процессуальных вопросов. Во вторник, 8 июня, в суде будут представлены материалы дела, связанные с вопросом, был ли самолет сбит ракетой ЗРК "Бук" и была ли ракета запущена с поля в районе села Первомайское, подконтрольного "ДНР". Сам судебный процесс начался 9 марта 2020 года с обсуждения предварительных вопросов.

Катастрофа Boeing 777 малайзийской авиакомпании произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Пассажирский лайнер, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, поразила военная ракета. Никто из 298 человек на борту самолета не выжил. Что важно знать об одном из самых громких международных уголовных процессов последних десятилетий - в обзоре DW.

Суд в Гааге? Да, но это не трибунал ООН, его заблокировала Россия

Хотя судебный процесс рассматривает суд Гааги, его не следует путать с Международным судом ООН. Несколько стран, чьи граждане погибли в результате трагедии, действительно требовали назначить международный трибунал по делу о крушении MH17. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности ООН, воспользовавшись своим правом вето. Тогда власти Нидерландов предложили провести процесс по своему национальному законодательству. Такой выбор был сделан потому, что две трети (193) из 298 пассажиров сбитого самолета были гражданами этой страны, а также потому, что международное следствие велось под руководством нидерландских полиции и прокуратуры.