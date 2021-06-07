07.06.2021, 18:01
Как на русскую речь влияет жизнь в иноязычной среде? Филолог Ксения Туркова рассказывает о том, почему англицизмы бывают необходимы(6)
Screenshot YouTube
Погулять по нейборхуду и устроить потлак. В День русского языка журналист, филолог Ксения Туркова рассказывает для Голоса Америки о непереводимых (или труднопереводимых) английских словах, которые закрепились в речи русскоязычных иммигрантов.
В видел речь пойдет об английских словах, которые прочно закрепились в речи русскоязычных иммигрантов из=за того, что заменить их каким-то русским словом — невозможно.
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