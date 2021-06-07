В ФРГ скорбят о смерти одного из последних советских бойцов, освободивших Освенцим

Глава еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотте Кноблох в воскресенье, 6 июня, написала в Twitter, что тяжело переживает произошедшее.

"С большой печалью я узнала, что Давид Душман (мир его памяти) — последний остававшийся в живых освободитель концентрационного лагеря Освенцим и почетный член Еврейской религиозной общины Мюнхена (IKG) — скончался в субботу вечером в возрасте 98 лет", — сказала она.

Кноблох назвала Душмана героем, спасшим "бесчисленное количество жизней". "С его уходом мы потеряли храброго, честного и искреннего человека и почетного члена нашей религиозной общины", — подчеркнула она.

Глава МОК выразил соболезнования родным и близким

В России Душман известен многим как советский тренер и чемпион СССР по фехтованию на шпагах. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Бах познакомился с Душманом в свою бытность фехтовальщиком на рапирах от команды Германии. Руководитель МОК вспомнил, что Давид Душман, несмотря на свое участие во Второй мировой войне, практически сразу же предложил ему свою дружбу, что крайне растрогало Баха.

Давид Душман скончался 5 июня в одной из больниц Мюнхена, куда он переехал в 1996 году после многих лет, проведенных в Австрии. При жизни он активно посещал школы, где рассказывал ученикам об ужасах Холокоста.

Участвовал в Сталинградской и Курской битвах

В период Второй мировой войны Душман был майором советской армии. Награжден орденами Красной Звезды, Славы, Отечественной войны и дважды медалью "За отвагу", а также орденом Александра Невского. Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, был трижды серьезно ранен. Из 12-тысячной дивизии наряду с ним самим выжили лишь 69 солдат.

Управляя танком Т-34 в 1945 году, 21-летний Душман снес забор под напряжением в Освенциме, чтобы освободить выживших заключенных концлагеря.