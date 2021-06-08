Байден обнимается с Европой, но что будет потом? У НАТО и Евросоюза есть сомнения

Четыре года назад европейским лидерам неплохо досталось от действий президента Дональда Трампа, который поддержал Брексит и внёс раздор в НАТО, объявив альянс ”устаревшим”, а страны-члены — бесперспективными, и поначалу отказался открыто поддерживать основополагающий принцип взаимной защиты НАТО.

И пока они готовятся радушно встретить президента Джо Байдена, становится почти откровением тот простой факт, что он считает Европу своим союзником, а НАТО — жизненно важным элементом безопасности Запада. Однако действия предыдущей администрации президента США оставили болезненные шрамы, которые, по мнению некоторых экспертов, заживут не скоро.

Остаются серьёзные вопросы, подлежащие обсуждению: начиная от вывода войск из Афганистана и заканчивая расходами на вооружение, от России до Китая, от торговых споров и импортных пошлин до климата и вакцинной дипломатии.