Два пассажирских поезда столкнулись в Пакистане, погибли по меньшей мере 30 человек

Местные власти сообщили, что в провинции Синд поезд, следовавший из Карачи, сошел с рельсов и оказался на другом пути. Второй поезд, который шел из Равалпинди и был переполнен пассажирами, столкнулся с ним и перевернулся.

Восемь вагонов разрушены, что мешает добраться до заблокированных там пассажиров. Сообщается, что всего перевернулось до 14 вагонов.

Between 15 to 20 passengers are still trapped in the wreckage of the Millat Express train and authorities are trying to arrange heavy machinery to rescue them https://t.co/KxbmQORNj8 (via AP) — Bloomberg (@business) June 7, 2021

Власти сообщают, что погибли по меньшей мере 30 человек, еще 50 человек получили ранения.

Агентство Блумберг, ссылаясь на местные власти, пишет, что число жертв достигает 35.

Спасатели доставили раненых в близлежащие больницы. Некоторые из них могут находиться в критическом состоянии.

Спасатели пытаются добраться до вагона, в котором, предположительно, оказались зажаты около 25 человек, сообщил телеканалу Geo News представитель полиции.

В Пакистане за последние годы произошло несколько катастроф на железных дорогах.

Премьер-министр Имран Хан написал в "Твиттере", что шокирован крушением поездов. Он пообещал провести тщательное расследование.

Авария произошла в районе города Готки.

At least 30 passengers have been killed after 2 express trains collided in southern Pakistan.



Passengers are still trapped in the wreckage of the Millat Express train as authorities arrange heavy machinery to rescue those crying for help https://t.co/VZxwyzSHBF #TrainAccident pic.twitter.com/RXyTUiEEte — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 7, 2021

Путешествие на поезде — чрезвычайно популярный способ передвижения в Пакистане, особенно среди людей со средним и низким доходом. Железнодорожная сеть охватывает всю территорию страны.