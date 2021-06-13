Атомное безумие: три фильма о последствиях ядерной войны в подборке блогера RusDelfi

Лучше всего про последствия ядерной войны сказал Альберт Эйнштейн:

”Я не знаю каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой будут сражаться палками и камнями”.

Очевидно, что в таком конфликте победителей не будет. И еще очевидно, что вероятность такой войны остается высокой, пока государства продолжают наращивать арсеналы.

Пост будет про три фильма, которые наглядно показывают, как применения атомного оружия завершит эру человеческой цивилизации.

1. Письма мертвого человека (реж. Константин Лопушанский, СССР, 1986 год)



Мрачнейшая антиутопия о жизни ученого в убежище вместе с другими выжившими. Фильм снят в очень мрачных цветах. От картинки на экране хочется отстраниться. При просмотре первых кадров на подсознательном уровне появляется ощущение, что пространство этого кино — непригодно для жизни.

Весь сюжет построен на том, что выжившие, кому повезет, будут помещены в центральный бункер. За пределами укрытий — кипит примитивная, по своей сути, средневековая жизнь. Главный герой, ученый Ларсен, пытается дать всему произошедшему объяснение. Но приходит к выводу, что гуманизм зашел в тупик и человечество окончательно погрузилось в вековой мрак черной ядерной ночи.

2. Нити (реж. Мик Джексон, Англия, 1984 год)

Британский телевизионный фильм с минимальным вкраплением фантастики и максимальным количеством реализма. События происходят на пике холодной войны, в начале 1980-х. Кажется, советская армия вляпалась в какой-то кризис на Ближнем Востоке. Но все это мало заботит героев фильма: у них своя размеренная жизнь в английском городе Шеффилде. Один думает о женитьбе, второй решает другие бытовые проблемы. И тут внезапно раздается сирена военной тревоги. СССР наносит один ядерный удар, в ответ получает другой. Затем последовал, третий, четвёртый и…