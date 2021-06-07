Катар "слил" миллионы долларов террористам Аль-Каиды

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Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency
Катар мог сыграть центральную роль в тайной операции по отмыванию сотен миллионов долларов с целью последующей их отправки сирийским террористам, пишет The Times.
На этой неделе в Высокий суд Лондона был подан иск, в котором утверждается, что рабочий кабинет эмира государства, расположенного на берегу Персидского залива, был центром секретных маршрутов, по которым деньги перетекали на счета отделения ”Аль-Каиды” — фронта "Джебхат ан-Нусра".
Иск о возмещении ущерба был подан девятью гражданами Сирии. Среди ответчиков — два катарских банка, несколько благотворительных организаций, богатые бизнесмены, ведущие политики и государственные служащие.
Истцы утверждают, что все вышеперечисленные участвовали в заговоре и действовали от имени Катара, сотрудничая с суннитской исламистской организацией ”Братья-мусульмане”.