Бывший хоккеист нарвского "Кренгольма" скончался после коронавируса

"В середине апреля папа перенес операцию на колене в Таллинне. Затем вернулся домой. А во второй половине мая его с ковидом забрали в больницу. Скончался он в Тарту", - сообщил RusDelfi сын хоккеиста Иван Кузьмин.

"Сергей всегда отличался бойцовскими качествами и готов был постоять за себя и партнеров по команде, - вспоминает лучший снайпер в истории нарвского хоккея Александр Шляпников. - В 1994 году "Кренгольм" выступал на чемпионате мира среди ветеранов в Германии. Одним из наших соперников была "Филадельфия", за которую выступали бывшие хоккеисты НХЛ. Играли они грязновато. В одном из эпизодов Серега сцепился с американцем и положил его на лопатки. Наш спонсор оценил игру Сергея и подарил ему после матча новые перчатки. Жалко, что Сережа ушел из жизни".