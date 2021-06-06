Хоккей
06.06.2021, 21:30

Бывший хоккеист нарвского "Кренгольма" скончался после коронавируса

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Геннадий Медведев
Редактор
Küünal.
Küünal.
Foto: Argo Ingver
Известный в прошлом нападающий нарвского "Кренгольма" Сергей Кузьмин скончался в возрасте 60 лет после осложнений, вызванных коронавирусом.

"В середине апреля папа перенес операцию на колене в Таллинне. Затем вернулся домой. А во второй половине мая его с ковидом забрали в больницу. Скончался он в Тарту", - сообщил RusDelfi сын хоккеиста Иван Кузьмин.

В нарвский "Кренгольм" Кузьмин пришел в сезоне 1982-83, имея опыт выступления в горьковском "Торпедо" - в элите советского хоккея нападающий сыграл 13 матчей.

За "Кренгольм" Кузьмин провел в чемпионате СССР 5 сезонов. В составе нарвитян воспитанник нижегородского хоккея неоднократно выигрывал чемпионат Эстонии.

"Сергей всегда отличался бойцовскими качествами и готов был постоять за себя и партнеров по команде, - вспоминает лучший снайпер в истории нарвского хоккея Александр Шляпников. - В 1994 году "Кренгольм" выступал на чемпионате мира среди ветеранов в Германии. Одним из наших соперников была "Филадельфия", за которую выступали бывшие хоккеисты НХЛ. Играли они грязновато. В одном из эпизодов Серега сцепился с американцем и положил его на лопатки. Наш спонсор оценил игру Сергея и подарил ему после матча новые перчатки. Жалко, что Сережа ушел из жизни".

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