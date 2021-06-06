Эстонец Випс выиграл гонку "Формулы-2" и рвется в "Формулу-1"
Випс обогнал своего партнера по команде Лиама Лоусона на старте и уверенно провел весь заезд. Вслед за эстонцем финишировали напарники по ”Преме” Оскар Пиастри и Роберт Шварцман. Шварцман начал гонку десятым, однако добрался до подиума благодаря обгонам и хаосу на стартовых кругах. Из борьбы выбыли Тео Пуршер (”АРТ”) и Маркус Армстронг (”ДАМС”), а Пиастри, Лоусон и представитель ”Карлина” Дэн Тиктум заработали штрафы.
Благодаря успеху в Азербайджане Шварцман поднялся на третью строчку в личном зачете, а Пиастри вплотную приблизился к Чжоу.
Формула-2
Этап 2, Азербайджан
Баку
6 июня 2021 года
3-я гонка
Топ-10
1. Юри Випс (”Хайтек”) — 28 кругов
2. Оскар Пиастри (”Према”) +6,1
3. Роберт Шварцман (”Према”) +12,6
4. Фелипе Другович (”Вируози”) +22,4
5. Ральф Бошунг (”Кампос”) +24,4
6. Лиам Лоусон (”Хайтек”) +26,2
7. Джехан Дарувала (”Карлин”) +28,0
8. Дэн Тиктум (”Карлин”) +29,8
9. Кристиан Лундгор (”АРТ”) +34,0
10. Лирим Зендели (”МП Моторспорт”) +36,1
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Чжоу Гуаньюй — 78 очков
2. Оскар Пиастри — 73
3. Роберт Шварцман — 66
4. Юри Випс — 63
5. Дэн Тиктум — 60
После финиша Юри Висп не мог скрыть радости:
”Почти идеальный уик-энд, за исключением квалификаций. Мы упорно работали, чтобы зайти подняться так высоко. Надеюсь, что сможем продержаться в этом же темпе и в Сильверстоуне. В этот уик-энд мы сделали большой шаг вперед. Невероятно, провала в Бахрейне и тяжелой гонки в Монако мы находимся на четвертом месте в общем зачете.