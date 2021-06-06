Эстонец Випс выиграл гонку "Формулы-2" и рвется в "Формулу-1"

Випс обогнал своего партнера по команде Лиама Лоусона на старте и уверенно провел весь заезд. Вслед за эстонцем финишировали напарники по ”Преме” Оскар Пиастри и Роберт Шварцман. Шварцман начал гонку десятым, однако добрался до подиума благодаря обгонам и хаосу на стартовых кругах. Из борьбы выбыли Тео Пуршер (”АРТ”) и Маркус Армстронг (”ДАМС”), а Пиастри, Лоусон и представитель ”Карлина” Дэн Тиктум заработали штрафы.

После финиша Юри Висп не мог скрыть радости:

”Почти идеальный уик-энд, за исключением квалификаций. Мы упорно работали, чтобы зайти подняться так высоко. Надеюсь, что сможем продержаться в этом же темпе и в Сильверстоуне. В этот уик-энд мы сделали большой шаг вперед. Невероятно, провала в Бахрейне и тяжелой гонки в Монако мы находимся на четвертом месте в общем зачете.