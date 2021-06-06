Путин рассказал, когда начнут смягчаться ограничения на въезд в Россию

Граждане России смогут свободнее посещать другие страны примерно с сентября, когда уровень иммунитета к новому коронавирусу у россиян достигнет примерно 60%. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Модератором встречи стал гендиректор ТАСС Сергей Михайлов.

"Что касается взаимных поездок, <…> есть ограничения в европейских странах, есть определенные ограничения и у нас, — напомнил он. — Где-то в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения РФ". "Только после этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию, и что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские". "Неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали бы, что люди, привитые нашими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит [препаратами компаний] Moderna или Pfizer", — добавил Путин.

"Что касается вакцины и ее использования в качестве какого-то геополитического оружия, во-первых, не думаю, что Запад обвиняет в этом Россию", — уточнил он. "Я думаю, что те ложные обвинения формулируются в целях конкурентной борьбы, — добавил президент. — Задержка с регистрацией российской вакцины в Европе связана с коммерческими интересами тех, кто это делает, поскольку выигрывается время для того, чтобы конкуренты российских компаний, которые производят вакцину, успели занять европейский рынок, поскольку заключается долгосрочный контакт на поставку вакцины".

"Мы руководствуемся даже не коммерческой выгодой, мы руководствуемся гуманитарными соображениями, — сказал Путин. — Если и есть какой-то политический аспект, то только у тех, кто не готов признать, что Россия — страна с высоким уровнем науки, образования, и это, может быть, кому-то не нравится".