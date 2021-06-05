За рубежом
05.06.2021, 17:15

Moodyʼs предупредило о риске отключения России от платежных систем Visa и MasterCard

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Scanpix, Thomas White
Международное рейтинговое агентство Moodyʼs предупредило, что в отношении России сохраняется риск ограничения доступа к международным платежным системам. Об этом со ссылкой на сообщение агентства пишет портал телеканала "Дождь".

Moodyʼs оставило долгосрочны суверенный рейтинг России на "инвестиционном" уровне ("Baa3") со стабильным прогнозом.

Агентство объяснило, что на рейтинг России влияют такие факторы, как "относительная" устойчивость экономики к пандемии коронавируса, резким колебаниям цен на нефть и политическим рискам, в частности, к новым санкциям.

Аналитики считают, что в будущем санкции могут затонуть международные платежные системы, хот такое развитие событий "маловероятно". В случае если ограничения будут введены, то они создадут барьеры для международной торговли России и банковского сектора страны, а также могут привести к снижению кредитного рейтинга, говорится в сообщении Moodyʼs.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя решение Moodyʼs, заявил, что оно свидетельствует об "успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса"".

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что санкционная политика Запада в отношении России может привести к ограничению работы платежных систем Visa и MasterCard.

В 2014 году Госдума приняла закон о создании "Национальной системы платежных карт", после чего российских бюджетников и пенсионеров перевели на карты НСПК "Мир".

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