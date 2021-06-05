Moodyʼs предупредило о риске отключения России от платежных систем Visa и MasterCard

Moodyʼs оставило долгосрочны суверенный рейтинг России на "инвестиционном" уровне ("Baa3") со стабильным прогнозом.

Агентство объяснило, что на рейтинг России влияют такие факторы, как "относительная" устойчивость экономики к пандемии коронавируса, резким колебаниям цен на нефть и политическим рискам, в частности, к новым санкциям.

Аналитики считают, что в будущем санкции могут затонуть международные платежные системы, хот такое развитие событий "маловероятно". В случае если ограничения будут введены, то они создадут барьеры для международной торговли России и банковского сектора страны, а также могут привести к снижению кредитного рейтинга, говорится в сообщении Moodyʼs.

Министр финансов Антон Силуанов, комментируя решение Moodyʼs, заявил, что оно свидетельствует об "успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса"".

В апреле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что санкционная политика Запада в отношении России может привести к ограничению работы платежных систем Visa и MasterCard.

В 2014 году Госдума приняла закон о создании "Национальной системы платежных карт", после чего российских бюджетников и пенсионеров перевели на карты НСПК "Мир".