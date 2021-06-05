Бразилия одобрила применение "Спутника V". Но с оговорками

Об одобрении регулятором российской вакцины сообщило агентство Рейтер. По его данным, решение было принято руководством ведомства на основании рекомендаций специалистов Anvisa.

Как уточняет агентство, специалисты рекомендовали одобрить применение вакцины, но с ограничениями: по их мнению, прививать ею стоит только взрослых людей без серьезных проблем со здоровьем.

По данным агентства руководство ведомства обсуждало ситуацию на протяжении семи часов — и в итоге последовали рекомендациям. Решение было принято четырьмя голосами против одного.

Глава Российского фонда прямых инвестици Кирилл Дмитриев написал в "Твиттере", что "Спутник V" поступит в Бразилию в июле. В аккаунте самой вакцины отмечается, что Бразилия стала 67-й страной мира, одобрившей применение препарата.

В апреле Anvisa отклонила запрос региональных властей на импорт российской вакцины. Его отправили губернаторы 14 штатов страны.

Губернаторы называли сложившиеся в связи с коронавирусом условия исключительными и в связи с этим просили дать временное разрешение на закупку и применение без регистрации нескольких зарубежных вакцин, среди которых был и российский "Спутник V".

Тогда все пять членов правления ведомства проголосовали против одобрения вакцины — причем то решение также было основано на рекомендациях специалистов самого регулятора.

Тогда специалисты заявляли, что у них недостаточно информации, гарантирующей безопасность, качество и эффективность российского препарата.

При этом тогда же техническая комиссия министерства науки Бразилии признала российскую вакцину безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.

Российская сторона назвала апрельское решение Anvisa политически мотивированным и даже пригрозила подать на ведомство в бразильский суд за распространение ложной информации.

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